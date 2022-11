Ilary Blasi , viene a galla la verità: il brutto tradimento di Francesco Totti | Un figlio fuori dal matrimonio

Notizia bomba, ad aggravare il fatto, già di per se per altro molto chiacchierato, della separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti ora spunta un altro fatto a dir poco agghiacciante… E si parla ancora una volta di tradimento. I fan sono sempre più sconvolti e delusi…

Dopo il comunicato ufficiale in cui si è scoperto che la coppia Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di porre fine alla loro relazione, ovviamente sono iniziate a spuntare da ogni dove indiscrezioni che parlano di relazioni extraconiugali. E oggi ne spunta fuori un’altra…

Nonostante i due abbiano chiesto di voler mantenere il massimo riserbo sulla vicenda per tutelare la loro privacy e la serenità dei loro tre figli, la situazione è- come ormai ben sappiamo- sfuggita di mano, ad entrambi. Del resto sono due personaggi pubblici molto amati dagli italiani e il fatto che si siano detti addio dopo tanto tempo e la creazione di una splendida famiglia, ha fatto molto scalpore.

Sembravano la coppia perfetta e quando hanno fatto sapere che non era così e che l’idillio era bello che finito, i loro sostenitori sono rimasti basiti, oltre che con il cuore a pezzi.

E dopo un’iniziale fase in cui i due ormai ex avevano deciso di non rilasciare alcune dichiarazioni, ecco che hanno fatto la scelta di iniziare “ ad aprire” il rubinetto e fare dichiarazioni al vetriolo contro/ verso l’altro.

E ora spunta fuori il tradimento che avrebbe subito Ilary Blasi da parte dell’ex marito Francesco Totti, nonostante gli oltre vent’anni di relazione, che a un occhio inesperto sembrava idilliaca, sebbene qualcosa- – a quanto pare- non funzionasse da parecchio tempo.

Il tradimento e la gravidanza a un passo dal matrimonio

Da mesi si parlava di una crisi coniugale che ha dato adito a diverse voci- Inoltre alcune persone anche vicine alla coppia hanno deciso di rompere il silenzio e sono state riportate immediatamente dai principali rotocalchi di cronaca rosa. Sembra -infatti- che Totti abbia tradito Ilary con un’altra famosissima donna dello spettacolo che già anni fa aveva raccontato di avere avuto una storia con lui. Si tratta di Flavia Vento.

Poi lei aveva ritrattato ” il tutto” ma ora una nuova luce è stata apportata al caso. A quanto pare il flirt ci sarebbe stato e la loro unione che avrebbe portato- addirittura. a una gravidanza. Tala episodio sarebbe capitato, secondo alcune dichiarazioni rilasciate dalla donna, a pochissime settimane dal matrimonio tra il Pupone e la bellissima Ilary.

Lei decise di lasciar perdere quelle dichiarazioni fatte dalla Vento e di credere alla versione rilasciata dal suo fidanzato che di lì a poco sarebbe diventato suo marito. Si sposarono il 19 giugno e le loro nozze furono molto chiacchierate, così come la loro storia d’amore che è sempre stata sotto i riflettori.

Le dichiarazioni di Totti

Ma ora che è finita, la notizia del tradimento con Flavia e di quel presunto figlio nato da una relazione extraconiugale si è fatta sempre più strada.

Totti– dal canto suo- non ha mai negato di averla conosciuta, ma una cosa è conoscere una persona, un’altra averci una relazione!

“La verità è che ho conosciuto Flavia Vento una sera in cui Ilary non c’era. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare”, queste le dichiarazioni a riguardo dell’ ex capitano della Roma.

Il racconto è poi così proseguito: ” Poi un secondo incontro, a breve distanza dal primo. La settimana successiva sono con gli amici […]. Mi segnalano che a un altro tavolo c’è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È la Vento. Saluti e sorrisi da una parte all’altra della sala, senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Me ne vado a casa a dormire“. E’ stato questo il racconto da parte dello sportivo della famosa notte incriminata, dunque secondo lui Flavia si sarebbe inventata tutto di sana pianta. Alla fine anche lei cede, sostenendo che era- effettivamente così- e aggiungendo che si trattava solo di uno scoop messo in piedi da Fabrizio Corona e Lele Mora per farla conoscere ad ampio raggio…