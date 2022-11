Gianni Morandi, ecco il suo nuovo amore : giovanissima

Gianni Morandi sta vivendo – indubbiamente- un momento molto fortunato della sua lunga e fulgida carriera artistica in toto. Come pochi altri del mondo musicale è riuscito a rinnovarsi sempre, proponendo ogni volta canzoni al passo con i tempi e che riescono a mettere d’accordo tutte le età e sopravvivendo nel tempo come pochissimi suoi colleghi hanno saputo fare nel corso del tempo. E ora per lui arriva un nuovo amore…

Il cantante di Apri Tutte Le Porte è uscito allo scoperto con il suo nuovo amore, è giovanissima e non si tratta di sua moglie! Ma chi è costei? Di chi si tratta? I fan vogliono sapere necessariamente di più…

Gian Luigi Morandi, in arte semplicemente Gianni, è un musicista e cantautore italiano, certamente tra i più famosi della musica italiana. Inoltre pensate che è sulla cresta dell’onda fin dagli ormai lontani Anni ’60. Da allora non si è praticamente più fermato e ha macinato successi su successi, ancora ascoltatissimi e cantati. Inoltre sa come farsi ascoltare pure dai giovanissimi proponendo nuovi brani, freschi e assai genuini che diventano in men che non si dica autentici tormentoni.

E’ amatissimo anche dai giovanissimi

Morandi poi è stato- indubbiamente- la più grande sorpresa dell’ ultima e seguitissima edizione del Festival di Sanremo con la sua Apri tutte le porte, scritta dal mitico Jovanotti, che ha riscosso un grande successo anche tra i più giovani che, grazie al suo approdo ai Social da alcuni anni a questa parte, hanno potuto conoscerlo meglio anche sotto il profilo prettamente personale e umano.

Ora ha un nuovo amore

Gianni- pensate- vanta nel corso della sua carriera ben sei partecipazioni al Festival, una da vincitore nel 1987 con Si può dare di più, cantata insieme agli amici Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Inoltre è anche stato alla nota kermesse in qualità di accattivante presentatore.

Ma oltre alla sua sua vita professionale che va ancora a gonfie vele, l’uomo può anche contare su una felice e appagante vita privata. Da anni è legato sentimentalmente parlando alla sua seconda moglie Anna Dan, madre di suo figlio Pietro che opera nel settore musicale con il nome d’arte Tredici Pietro. Ma ora Morandi ci ha voluto presentare il suo nuovo amore, chi è?

Non si tratta di una donna, ergo la sua meravigliosa consorte può dormire sonni tranquilli! Si tratta di una Mercedes Benz GLE 300, dunque di un SUV di fabbricazione tedesca che è un vero e proprio gioiello per quanto concerne la guida su strada. E’ bellissimo e molto ambito. Il costo? Diciamo che si aggira intorno agli ottantamila euro.