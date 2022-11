Arisa, mai vista così: la lingerie è minuscola | Si vede tutto

Da qualche anno a questa parte possiamo dire che Arisa, o meglio di quell’Arisa che tutti noi abbiamo conosciuto all’inizio dei suoi esordi, non ne è rimasta la benché minima traccia, ora è sempre più irriconoscibile… Stop alla sua aria ingenua e via a quella più sensuale e trasgressiva. Un’altra lei!

Rosalba Pippa, in arte Arisa, negli ultimi anni ha subito una trasformazione assolutamente indescrivibile a livello di look e di aspetto fisico e molti fan, soprattutto quelli della prima ora, faticano- e non poco- a riconoscerla!

Ora la vediamo in alcuni scatti sui Social con lingerie in pizzo, cravatta, autoreggenti e velo sui capelli. Così Arisa si è mostrata ai suoi follower su Instagram. Il look, super sensuale, è total black. Lei è truccatissima con le sue labbra in primo, primissimo piano. E lei sa come mettersi innanzi alla macchina fotografica. Le sue pose sono ammiccanti e da vera e autentica femme fatale. Il suo fisico è atletico e dotato della classiche curve poste al punto giusto. Curve che fino a poco tempo fa erano ben più generose ma che poi lei, ha perso, seguendo una dieta sana ed equilibrata dell quale anche lei ha parlato sui Social in alcune Stories.

Aveva conquistato tutti con Semplicità

Arisa non si nasconde più: quando l’abbiamo conosciuta musicalmente parlando anni e anni fa quando ha fatto capolino, decisamente molto timida, al Teatro Ariston con il brano Semplicità che le ha permesso di trionfare nella Categoria dei Giovani, lei era- indubbiamente- molto diversa: capelli a caschetto con frangione, occhialoni da vista vistosi e abiti quasi monacali. Ma la sua voce, da vero usignolo, che possiede ancora oggi, è arrivata subito dritta al cuore del grande pubblico e degli addetti ai lavori. Nel frattempo ha iniziato a lavorare maggiormente su se stessa, ha concluso una sua storica storia d’amore e ha iniziato a crescere sempre più per decidere ben presto di lasciare il suo lavoro di estetista.

Oggi è un’altra

Poi al Festival ci è andata altre volte, ma ha gareggiato nella categoria Big ove ha vinto nel corso di un’edizione con il brano Controvento. Pian piano l’artista è diventata anche un personaggio televisivo a tuttotondo: l’abbiamo vista dapprima nella veste di giudice a X Factor, poi di insegnante ad Amici, ruolo che, dopo una pausa, ricopre tuttora, e alla corte di Milly Carlucci. Con la signora del sabato sera di Rai Uno ha collaborato in primis in veste di concorrente de Il Cantante Mascherato e poi di giudice della stessa trasmissione. Poi l’abbiamo ammirata in pista a Ballando Con Le Stelle ove ha trionfato in coppia con il giovane maestro Vito Coppola con il quale ha avuto una fugace relazione. Oggi pare essere single e di stare bene così.

E- certamente- anche il ballo le ha permesso di conoscere meglio se stessa e renderla più sicura della sua fisicità che oggi è al massimo. E lei che fa? Ha deciso di mostrarsi sui Social, in particolare su Instagram, dove è- assolutamente seguitissima, in svariati scatti dove mette chiaramente in mostra la sua prorompente femminilità. Una scelta che-tuttavia- ha deciso da mettere in atto già da molti mesi. Ma sono gli ultimi, ove appare in lingerie e pizzo nero, che hanno mandato letteralmente e immediatamente in tilt il vasto popolo del Web.

“Sei una bomba sexy! E chi ti critica è solo invidioso”, ha dichiarato un fan. Qualcun altro invece: “Sei pazzesca, io rimango stupita dalla tua eterna bellezza”. E ancora: “Vai avanti per la tua strada, sentirsi libera non ha prezzo, la vita è bella, tu la rispecchi sia da cantante che da modella”.