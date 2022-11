Giorgia, addio al mondo della musica: il motivo è molto triste

Giorgia ha davvero deciso di salutare il mondo della musica del quale ne è la degna regina? La voce del suo abbandono alle scene si sta facendo sempre più forte e insistente nelle ultime ora. Ma i suoi fa, compresi anche coloro che si possono definire della prima ora, non ci vogliono e non ci possono credere!

Una notizia che non può certamente lasciarci indifferenti, ma che crea uno stato di tristezza e di vuoto nei nostri cuori. Ma veramente la cantante romana ha intenzione di appendere il microfono al chiodo?

Giorgia YouBeeSi vocifera di un allontanamento di Giorgia dalla scena della musica, o meglio, di un vero e proprio addio per la cantante. Nonostante la miriade di successi che vanta nella sua carriera, con partecipazioni con tanto di vittoria al Festival di Sanremo, album a gogo ed eccellenti collaborazioni, pare che l’artista abbia preso la sua decisione. Ma per quale motivo l’avrebbe presa? Che cosa le è accaduto di tanto grave da farle anche solo minimamente pensare a una cosa del genere?

La sua voce ci ha scaldato il cuore

Una musica incredibile, ricca di note e di colori che ci hanno fatto viaggiare in posti lontani, anche se eravamo in macchina seduti al posto dei passeggeri o sdraiati sul divano di casa nostra. La sua voce poi ci ha scaldato a lungo il cuore e l’anima. Come possiamo- dunque- pensare di fare a meno della sua sublime arte? Certo, possiamo ascoltare e ri-ascoltare quando e dove vogliamo le sue canzoni ma il solo pensiero che non ne faccia di nuove ci incupisce. Ma che cosa è scattato nella mente della divina Giorgia da indurla a lasciare le scene? Ma prima di andare nel vivo della questione, decisamente assai spinosa e dolorosa, facciamo un bel salto nel tempo…

Il motivo dell’addio dalla Musica

Era il 1994 quando arriva per la priva volta al Festival. Era nelle Nuove Proposte con il brano E poi e si piazza solo al settimo posto mentre l’anno successivo vince nei Big con il brano Come saprei. Da quel preciso momento la sua fama esplode e lei- in men che non si dica- diventa l’artista più conosciuta e riconosciuta che il nostro Paese abbia mai avuto, insieme alla mitica Laura Pausini. E poi arriva anche per lei la fama internazionale con collaborazioni di grande spessore artistico e professionale. Peccato che ora abbia deciso di dire addio a tutto questo…

A quanto pare l’artista sarà impegnata in una nuova esperienza lavorativa. In pratica la cantante vestirà i panni dell’attrice, nel film Scordato di Rocco Papaleo. Del resto, come sanno molti suoi estimatori della prima ora, è da molto tempo che lei aveva espresso il desiderio di affrontare una sfida lavorativa di tal genere. E ora siamo tutti molto curiosi di vederla in azione…