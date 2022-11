Noemi Bocchi, l’ex marito non si risparmia su Totti: “Di lui posso dire soltanto che è…”

Noemi Bocchi è salita alla ribalta per la sua liason con Francesco Totti che ancora oggi, nonostante abbia abbandonato da un po’ di tempo il calcio giocato, è ancora sulla cresta dell’onda. Ma che cosa sappiamo del suo passato sentimentale?

Sapete chi è l’ex marito di Noemi Bocchi e che cosa ha detto di preciso l’uomo di presumibilmente non piacevole all’indirizzo del Pupone?

Nel 2013 ” un certo” Mario Caucci scriveva su Facebook: “Moglie mia ti amo”. E lei, la bellissima Noemi Bocchi, rispondeva: “O Madonna mia, che dichiarazione d’amore!!! Io di più…”, aggiungendoci pure un bel cuoricino rosso da donna super innamorata. Capite che da allora- come si suol dire- di ” acqua sotto i ponti ne è passata”, anche perché- calendario alla mano- siamo praticamente giunti nel 2023.

Ma- in ogni caso- oggi rileggere quelle parole, ricche d’amore, fa uno strano effetto. Certo, allora il signor Totti era ancora felice accanto alla sua meravigliosa moglie e – con molta probabilità- manco sapeva dell’ esistenza di Noemi. Oggi che lei è diventata una star, perché mettersi con il Re di Roma porta anche a questo, tutti vogliono necessariamente sapere tutto- o quasi- su di lei e sul suo passato, compreso- chiaramente- quello sentimentale. Normale è- dunque- cercare di saperne di più sul suo ex marito.

L’uomo è indubbiamente molto bello e affascinante. Viene da una facoltosa famiglia di imprenditori tiburtini la cui ditta estrae e commercia dalle cave di Guidonia e Carrara. Lui in azienda si occupa dei rapporti internazionali ed è il team manager del Tivoli Calcio 1919. Ha studiato all’istituto paritario San Giuseppe del Caburlotto prima di laurearsi alla Business School della Luiss.

Riguardo alla sua famiglia, in un’intervista rilasciata nel 2021 al Tiburno ha raccontato: “Ho vissuto il calore di una famiglia unita che si riuniva tutte le domeniche a pranzo e condivideva vacanze e feste”. E anche con la sua allora Noemi ne aveva costruita una splendida, che oggi è solo un pallido ricordo.

Una favola con un finale da dimenticare

Poi i primi gravi attriti, fino alla denuncia per abbandono e maltrattamenti che lei ha presentato nel 2019 e su cui ancora adesso si dibatte in tribunale. Insomma, possiamo dire che la loro storia, che fino a quel momento era stata vista da molti come una sorta di favola, era finita, lasciando l’amaro ai più. Poi è iniziato a circolare il rumors che la voleva vicina al Pupone…

Allora Caucci, in un’intervista rilasciata al Messaggero, aveva commentato con una certa dose di pungente sarcasmo la notizia di un possibile flirt tra la sua ex – possiamo definirla così dal momento che- a quanto pare- erano già separati da un pezzo, e Totti:: ” Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…”.

E su l’ex capitano della Roma che cosa ha voluto dire? Che cosa ha commentato? “Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. So bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno come me potrà comprenderlo“.

E sul finale, come sorta di assai amara ciliegina sulla torta, le sue parole sulla sua celebre ex moglie: “Per me è stato molto doloroso separarmi e vorrei chiudere definitivamente questa storia, ma non si trova l’accordo. Ossia lei lo ostacola“.