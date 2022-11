Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, perché non hanno avuto figli naturali: il triste motivo

Il giornalista di punta di Mediaset Maurizio Costanzo e la regina della TV Maria De Filippi sono marito e moglie dall’ormai lontano 1995.Non hanno mai avuto insieme figli naturali, come mai? E il Gossip impazza…

Dietro alla scelta dei coniugi Costanzo- De Filippi di non avere figli sembrerebbe nascondersi un triste motivo, che viene rivelato proprio dagli stessi… I fan hanno il cuore a pezzi…

La coppia si unita in matrimonio nel lontano 1995, quindi si sta oramai parlando di ben 27 anni di matrimonio, ma per il giornalista non è stata la prima unione, dal momento che ben altre hanno preceduto Queen Mary. Si tratta poi di unioni nelle quali il giornalista ha anche avuto altri figli, fra cui, il più conosciuto di tutti è il regista Saverio.

Una vita -dunque- che ha unito amore e lavoro la loro, dal momento che, sebbene non siano praticamente mai apparsi insieme alla conduzione di un format. Maurizio continua a possedere il suo salotto televisivo della seconda serata di Canale 5, che per altro porta il suo stesso nome, mentre la sua Maria è la star indiscussa del talent Amici, del dating show Uomini e Donne, del serale C’è Posta Per Te, che conduce in maniera spettacolare, e in veste di giudice a Tu Sì Que Vales.

“La cosa”- per così dire- che in molti sicuramente avranno notato è che loro due, inteso tra di loro, non hanno mai messo al mondo figli, ma che abbiamo-invece- maturato la decisione di adottare Gabriele, che ora porta a tutti sensi il cognome del padre adottivo, ma per quale motivo hanno voluto compiere tale scelta? Parla lei…

Gabriele le ha cambiato la vita

Materna, dolce e disponibile con tutti i ragazzi che incontra per lavoro, come possiamo appurare seguendola con attenzione in TV, la vediamo bene come madre. E- infatti- lo è da tempo, ma adottiva, di Gabriele che oggi è adulto e che lavora con lei, nelle sue trasmissioni, dietro le quinte. Lei è- però- in primis un’ immensa professionista, amatissima dagli italiani di ogni età, che attraverso un durissimo lavoro, è riuscita a realizzare tanti sogni professionali. Ma lei- come ben sappiamo- non è solo vincente sul lavoro ma anche nella vita privata. Difatti, dopo aver trovato l’amore vero e profondo di Maurizio Costanzo, ha deciso di formare una famiglia con lui, senza voler mettere al mondo dei figli naturali.

Quella della De Filippi è stata una scelta d’amore. Difatti, come lei ha stesso rivelato nel corso di un’intervista, dopo aver conosciuto Gabriele che, all’epoca aveva solo dieci anni, ha sentito l’esigenza di diventare sua madre. I coniugi hanno così deciso di adottarlo. E oggi sono entrambi felicissimi di aver preso questa decisione.

Queen Mary non ha mai avuto dubbi sulla scelta di adottare Gabriele che, oggi, è un uomo che lavora proprio con la madre. Di lui la conduttrice ha parlato diverse volte svelando numerosi dettagli del loro rapporto e del momento preciso in cui le “si è aperto un mondo”. “È stata una cosa che volevo fare da tempo. Penso che sia una scelta e io l’ho fatta non perché non potessi fare altrimenti, ma perché lo volevo. È stata la cosa più bella che mi potesse succedere. Aveva 10 anni e non ho mai avuto paura”, ha svelato la donna nel corso di un’intervista a cuore aperto con la compianta Raffaella Carrà, nel programma A raccontare comincia tu.