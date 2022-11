Ilary Blasi, volto stravolto dalla chirurgia estetica: come si è ridotta

Ilary Blasi ha ceduto nel corso della sua lunghissima carriera ai cosiddetti “ritocchini”? A quanto pare tutto farebbe pensare di sì, ma quanto è realmente cambiata? Il prima e il dopo della ex moglie di Francesco Totti…

Ilary Blasi è- indubbiamente- una delle conduttrici più apprezzate di Casa Mediaset. Sono trascorsi più di vent’anni dal debutto della Blasi in Tv, da quando appena maggiorenne divenne una letterina di Passaparola. Come è cambiata negli anni? Vediamolo insieme…

Ilary Blasi ha sempre posseduto una grande passione per il mondo dello spettacolo. La ormai ex moglie di Francesco Totti ha iniziato a farsi notare quando aveva solo sedici anni, frequentando gli ambienti e le feste di Lele Mora, come ha anche raccontato Fabrizio Corona nel suo libro Non mi avete fatto niente che ha venduto un numero impressionante di copie.

In pratica lui ha svelato di una giovanissima ragazza romana, accompagnata dalla mamma, che si fece notare al famoso agente dello spettacolo e quando ci furono i provini per Passaparola, Ilary – come si suol dire- colse la palla al balzo. Lei aveva appena vent’anni e aveva già prestato il suo volto per alcune pubblicità. La Blasi– come ben sappiamo- venne scelta e al fianco di Gerry Scotti, conduttore del quiz show, si fece notare non solo dal grande pubblico, ma anche da Francesco Totti che poi volle assolutamente conoscerla. E del resto, come dargli torto?

Del resto, la sua bellezza- che è assolutamente ragguardevole- è sempre stata il suo punto forte. Certo, poi c’è anche da dire che in quasi vent’anni di onorata carriera sia cambiata un po’ è più che normale, viste anche le gravidanze affrontate, ma possiamo ammettere che la conduttrice non si sia sottoposta a grandi ritocchini chirurgici. Lo sostiene Striscia…

I ritocchini che ci sono stati

La Blasi è comunque sia ancora oggi bellissima e questo è- assolutamente- fuori da ogni dubbio. Mettendo a confronto alcune immagini del suo passato con alcune odierne, alcuni cambiamenti per la verità- saltano subito all’occhio. E questo non possiamo assolutamente negarlo.

L’ex moglie del Pupone ha- dunque- fatto ricorso all’aiuto del chirurgo? Pare proprio di sì. Sembra che abbia ritoccato le labbra, aumentandole un po’, il seno, ottenendo ben due taglie in più, e gli zigomi. Insomma, la sua bellezza acqua è sapone non c’è più ma resta comunque il fatto che il suo aspetto esteriore non è poi stato tanto stravolto.

Dopo tre gravidanze, il suo corpo è ancora perfetto e qui il merito non è solo di Madre Natura, che è stata- in ogni caso- decisamente molto generosa con lei, ma anche dello Sport al quale si dedica quotidianamente, oltre che un’alimentazione sana ed equilibrata.