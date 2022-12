GF Vip 7, gieffina rimasta incinta dentro la casa: mai successa una roba del genere

Possiamo a questo punto dire di averle viste proprio, ma proprio tutte, se si parla della settima edizione attualmente in corso del Grande Fratello Vip. Sin dall’inizio essa si era già preannunciata come un’ annata che sarebbe stata parecchio scoppiettante – come poi in effetti è stata e si sta rivelando – ma l’ultimo colpo di scena è a dir poco pazzesco. No, non è davvero mai successa una cosa del genere. Ed è il Caos!

Ennesimo nuovissimo colpo di scena quello avvenuto all’interno della Casa più spiata d’Italia che ha messo di nuovo seriamente alla prova i nervi – solitamente ben saldi- del suo carismatico conduttore oltre che dei telespettatori. Una gieffina è rimasta incinta durante la sua permanenza all’interno del reality?

Parliamoci molto chiaramente: quest’anno il Grande Fratello Vip ci sta facendo vedere- come si suol dire- ” i sorci verdi”. Inoltre Alfonso Signorini, il suo impeccabile conduttore, da quando è iniziato ha avuto non poche gatte da pelare. Prima il caso di Marco Bellavia, poi le litigate a gogo tra svariati concorrenti con tanto di eliminazioni a sorpresa a gogo e ora- come se non bastasse- eccola la classica ciliegina sulla torta: una gieffina potrebbe essere rimasta incinta proprio dentro la Casa…

Le storielle, i flirt e le simpatie non sono mai mancate all’ interno del padre di tutti i reality, sia nella sua versione vip sia in quella tradizionale. Inoltre non sono mai nemmeno mancati tradimenti e momenti molto caldi e passionali per la gioia dei numerosi telespettatori che quest’anno sono sempre più sorpresi di quello che sta accadendo all’interno della nota trasmissione di Canale 5.

Ma come è possibile che una concorrente sia ora in dolce attesa dopo solo poche settimane della sua permanenza all’interno del gioco? Tanto più che pare che lei sia rimasta incinta proprio dopo aver avuto dei rapporti in loco con un noto gieffino…

Oriana in dolce attesa?

La giovane donna in questione sarebbe- udite udite- la bellissima Oriana Marzoli che da quando è entrata ha intrecciato una relazione, alquanto turbolente ma anche molto passionale, con il parrucchiere ligure Antonino Spinalbese che, sebbene sia profondamente attratto da lei dal punto di vista fisico, trovandola una bellissima donna, non perde mai l’occasione di umiliarla, sostenendo che con lei non si riesca a fare un discorso serio dal momento che- a detta sua- ” Non ci arriva o non ci vuole arrivare”. Inoltre l’ha pure definita ” Una persona nulla“.

Nonostante ciò e il fatto che lei abbia sentito tutto, non si è arresa e alla fine è tornata da lui, intrattenendosi pure a lungo nel suo letto con la scusa di un bel massaggio. Fatto sta che poco dopo la ragazza ha rivelato a Sarah Altobello di avere “un certo ritardo”…

A quel punto i telespettatori sono rimasti basiti: possibile che la donna si veramente in dolce attesa di Antonino? Come prenderà lui questa rivelazione? E – soprattutto- come staranno veramente ” le cose”?