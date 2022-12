Marco Bocci, baci e coccole con un altro uomo: la reazione della moglie

Marco Bocci e Laura Chiatti sono marito e moglie da diversi ani. Attori amatissimi dal grande pubblico, sono anche meravigliosi genitori. Mai un pettegolezzo sul loro conto e nessuna crisi di coppia. Ma ora che ne penserà l’attrice degli scatti che ritraggono il suo affascinante maritino in compagnia di un altro uomo?

La vita – si sa – è davvero imprevedibile e sa sempre come sorprenderci. E ora- inaspettatamente-spuntano delle foto dove l’attore umbro si lascia andare a coccole con una persona di sesso maschile. La reazione della moglie.

Non è certamente facile mandare avanti un matrimonio, soprattutto di questi tempi, specie se entrambi i coniugi svolgono professioni simili che li tengono sovente lontani da casa. Questo può capitare quando si è due eccellenti attori del calibro di Laura Chiatti e Marco Bocci, che sono – a dir poco- amatissimi dagli italiani.

Prima di accasarsi con lei, l’uomo è stato sovente al centro del chiacchiericcio mediatico per alcune sue passate relazioni amorose, tra cui quella con la splendida Emma Marrone. Ma poi è arrivato un po’ a sorpresa l’annuncio del suo fidanzamento con Laura al quale è seguito ben presto un matrimonio.

I due hanno poi deciso di mettere al mondo dei figli, con i quali vivono in Umbria, in una splendida casa, molto ampia, circondata dal verde, che talora ci mostrano sui Social, dove sono assai attivi. Nonostante siano due pezzi da Novanta dello spettacolo Italiano, sono rimaste persone molto semplici che amano anche condividere il loro quotidiano familiare coi rispettivi fan, postando foto e video per lo più su Instagram.

Lui bacia un altro e lei…

Ed è proprio sui Social che hanno fatto capolino degli scatti dove l’affascinante Marco è in compagnia di un altro uomo, col quale è apparso particolarmente in sintonia. Ma che ne penserà di tutto ciò Laura? La sua reazione che non si è fatta- di certo- attendere…

La donna, che è anche molto ironica, l’ha presa con filosofia anche perché nelle fotografie i due si abbracciano semplicemente in segno lampante dì un’ amicizia fraterna, quale vige fra il suo celebre marito e il regista e attore Dario D’Ambrosi, con il quale Marco divideva la scrivania del commissariato “ai tempi “di Romanzo Criminale La Serie, dove rivestivano i ruoli rispettivamente del commissario Scialoja e dell’ispettore veneto Canton.

Dunque è davvero molto probabile che i due si siano conosciuti proprio su questo set e che da allora si siano sempre tenuti in contatto. Tantissimi i like presenti a questo piccolo album fotografico e gli apprezzamenti da parte dei fan dell’artista, così come dalla mogliettina che ha semplicemente commentato con “matto? scocciato“, seguito da una scarica di faccine ridenti.