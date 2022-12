Sonia Bruganelli senza freni su Paolo Bonolis: “Nemmeno il caffè prendiamo insieme”

Una delle coppie più amate dal pubblico italiano confida dettagli della loro relazione e il pubblico resta senza parole. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non prendono neanche il caffè insieme.

Paolo Bonolis è un conduttore italiano, classe 1961, è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano per la sua simpatia, è un uomo molto colto e intelligente. Sonia Bruganelli è un volto noto per far parte del cast del Grande Fratello Vip, lei ha 48 anni e i due sono sposati dal 2002.

Paolo e Sonia si sono conosciuti nel 1997, sul set del programma di Canale 5 Tira&Molla. Lui era il conduttore del programma, mentre lei era il volto delle tele-promozioni della trasmissione. Tra i due è stato colpo di fulmine, Sonia ha raccontato più volte l’inizio della loro storia d’amore. Lei non era interessata da subito, ma poi Paolo è riuscita a conquistarla. La prima volta che i due sono usciti erano in compagnia di Luca Laurenti, seduto affianco a Sonia, poco dopo l’inizio del film al posto di Laurenti c’era Paolo. Poi nell’ultima puntata di Tira e Molla Bonolis ha ufficializzato la loro storia d’amore dichiarando che Sonia era la sua fidanzata.

I due si sono sposati nel 2002, e dal 2003 hanno dato vita a tre figli Silvia Bonolis, Adele Bonolis eDavide Bonolis. Oggi la famiglia vive a Roma, vicini agli studi dove entrambi si recano spesso per lavoro. E’ una coppia molto discussa e amata, questo li porta ad essere spesso al centro della cronaca italiana.

Molti nell’ultimo periodo, parlano di una presunta crisi della coppia, di un imminente divorzio. Queste voci sono state alimentate quando Sonia ha detto di aver comprato un appartamento adiacente a quello dove abitava con il marito. Oggi però sappiamo qualche dettaglio su ciò che realmente stia succedendo.

L’indifferenza tra Paolo e Sonia

Il gossip riguardo il presunto divorzio è molto lontano dalla realtà. Paolo e Sonia sono infatti sempre più uniti e molto affiatati. La decisione del vivere distanti, o meglio, in case affianco ma separati, è stata maturata nel tempo da entrambi. I due spiegano che il segreto per essere felici è proprio quello di avere una propria vita indipendente dall’altro.

Sul del settimanale Nuovo, si leggono le parole di Sonia: “Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo”. Questa dichiarazione ha lasciato tutti senza parole e la donna ha continuato: “Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece va al bar. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”.

Non è stata solo la donna a chiarire la questione, anche Paolo ha commentato al Corriere della Sera: “Questo è un argomento molto delicato, io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro. Abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e poi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati. Io e mia moglie non potremmo essere più differenti. Stiamo insieme da 25 anni e va benissimo. Però c’è bisogno che lei sia lei e io sia io. Alla fine è merito suo aver intuito che un po’ di distanza in più in realtà è un riavvicinamento”. La decisione dei due ha scioccato tutti ma Sonia è convinta sia la cosa migliore da fare, ha detto che questo è il segreto per restare insieme tutta la vita.