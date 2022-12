“Harry non sta bene”: panico nella Royal Family | Ora esce la tremenda verità

Non c’è un attimo di tregua per Re Carlo III. Da quando è morta Regina Elisabetta II gli impegni non fanno altro che accumularsi. Dalle dimissioni del primo ministro alla serie The Crow ora disponibile su Netflix.

Purtroppo adesso deve fare i conti anche con il secondogenito, il Principe Harry. Secondo The sun ci sarebbero dei retroscena inaspettati che riguardano il rapporto tra padre e figlio. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Non è di certo facile governare un regno e sostituire una delle regine che ha fatto la storia del mondo. Eppure Re Carlo III sta cercando di affrontare nel migliore dei modi tutte le situazioni che si presentano a corte. Ha dovuto risolvere il problema del primo ministro che inaspettatamente ha dato le sue dimissioni. Poi ha mostrato preoccupazione per la messa in onda della serie The Crown su Netflix in cui si stanno affrontando gli anni della sua relazione altalenante con Lady Diana.

Inoltre una donna ha dichiarato di aver avuto una relazione con il Principe Harry tanti anni fa, quando lui aveva 20 anni e lei 34. Ha deciso di svelare ciò perché era sicura che lui non l’avrebbe mai menzionata nel libro che a breve sarà pubblicato. Per ora lui non si è ancora espresso sulla faccenda mentre Meghan Markle non ha nascosto il suo stupore perché non ne sapeva nulla.

Il Principe Harry anche stavolta è al centro dell’attenzione in seguito a nuovi retroscena emersi sul suo conto: “Harry non sta bene come le persone sono portate a credere. Voleva soldi”. Ecco cosa è stati rivelato da The Sun sulla situazione economica del Principe e dell’atteggiamento assunto dai membri della famiglia reale.

“Perché non parli con tuo padre?”

Nell’intervista di Oprah Winfrey nel marzo 2020 il principe aveva riferito di essere stato tagliato fuori dalle finanze per volontà del padre. Ma c’è dell’altro: “La defunta regina era sempre felice di parlare con Harry, ma quando lui chiedeva soldi lei diceva: ‘Perché non parli con tuo padre?'”.

Roba da non credere, dato che attualmente Harry e Meghan sono finanziariamente indipendenti grazie agli accordi multimilionari con Netflix e Spotify. Hanno ricevuto un anticipo di 17,5 milioni di sterline per il libro che uscirà il 10 gennaio.

Sicuramente in questo modo riusciranno ad affrontare dei costi vertiginosi come pagare le guardie di sicurezza, saldare il loro mutuo da 9 milioni di dollari a Montecito e i jet privati.