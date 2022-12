Marco Bocci, dal grave incidente alla diagnosi che ha colpito il cervello: come sta oggi

Marco Bocci è uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Tuttavia è apprezzato anche per il suo fascino indiscusso.

Nel corso della sua carriera ha accumulato innumerevoli successi, ma ha dovuto fare i conti con dei momenti davvero spiacevoli. Uno in particolare riguarda un incidente grave al punto tale che ne ha risentito da un punto di vista fisico. Ecco cosa è successo e come stanno realmente le cose.

Nato a Marsciano il 4 agosto 1978, Marco Bocci è noto per la serie televisiva Romanzo criminale e per la serie tv Squadra antimafia. In realtà ha esordito prima nel teatro e a seguire al cinema e nel piccolo schermo. Tra i suoi lavori possiamo menzionare Cuori rubati, Caterina e le sue figlie 2, Ho sposato uno sbirro, Le mille e una notte – Aladino e Sherazad e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una relazione con la cantante Emma Marrone che ha conosciuto quando era ospite fisso di Amici di Maria De Filippi. Poi nel 2014 ha ufficializzato il suo fidanzamento con l’attrice Laura Chiatti. I due si sono sposati nell’Abbazia di San Pietro a Perugia nello stesso anno e hanno annunciato l’attesa di Enea. Nel 2016 sono diventati genitori del secondogenito Pablo.

Tutti sono concordi nel dire che Marco Bocci sia uno degli attori più apprezzati nel panorama italiano. Purtroppo chi lo segue fin dai suoi primi esordi sa bene un lato della sua vita drammatico per un gravissimo problema di salute. Andiamo a scoprire di cosa ha sofferto e come sta attualmente.

“L’incidente ha reso palese la mia malattia”

In pratica ha raccontato durante una delle sue interviste di essere stato vittima di un incidente automobilistico. I soccorsi lo hanno subito portato in ospedale e proprio in quell’istante ha scoperto di avere una malattia al cervello: “L’incidente ha reso palese la mia malattia. Ne ha reso possibile l’accertamento e la diagnosi: herpes al cervello, che altrimenti avrebbe avuto un corso da l’esito irreversibile”.

Andando nello specifico si parla di encefalite erpetica, ovvero una patologia neurologica dovuta da un’infiammazione causata dal virus dell’herpes simplex. Tra i sintomi ci sono problemi comportamentali e di linguaggio, con stato confusionale per arrivare poi alla paralisi.

Per fortuna Marco Bocci ha scoperto di soffrire di questa malattia in tempo. Ora può gioire perché il tutto fa parte ormai del passato.