Noemi Bocchi in lacrime: è già addio con Totti | Purtroppo avevano anche comprato casa insieme

Noemi Bocchi in lacrime! Ma che cosa è successo? Per quale motivo la donna ha pianto in un luogo pubblico? E intanto sul Web si inizia a parlare della fine di un amore…

Hanno da poco comprato casa insieme lei e il Pupone e ora che fanno? Litigano e si dicono addio? Ma come è possibile? La verità su di loro e sulla loro storia…

Quando sono iniziate a circolare le voci, nel corso della tarda primavera, di una liason tra l’ex capitano della Roma e la donna, che erano stati avvistati allo stadio Olimpico seduti abbastanza vicini, la bella Ilary era corsa in TV dall’ amica fraterna Silvia Toffanin, che ha conosciuto ai tempi di Passaparola, per smentire ogni cosa.

Lui- invece- aveva chiesto, tramite la pubblicazione di un video, pubblicato sui Social con una certa durezza di smetterla di chiacchierare su di loro dal momento che la gente doveva ricordarsi che c’erano anche tre figli che dovevano necessariamente essere tutelati.

Ma poi quest’estate abbiamo scoperto, tramite una nota stampa, che la fine del loro amore non fosse solo una chiacchiera, seppur assai potente, ma la mera verità e ciò ha lasciato letteralmente a bocca aperta i più: la favola era davvero finita!

Lei in lacrime, lui ha l’aria cupa

E ora che la conduttrice romana è felice accanto a un affascinante imprenditore tedesco con il quale è stata pizzicata dai paparazzi di Chi, ecco che dopo che gli stessi hanno immortalato la bellissima Noemi Bocchi sia da sola che in compagnia del padre mentre stava osservando gli ultimi lavori di ristrutturazione fatti nella nuova casa presa con Totti, succede qualcosa che lascia sconvolti i fan della neo coppia.

Che cosa è successo? In poche parole i fotografi di Diva e Donna hanno beccato a cena la donna in compagnia di Francesco. A un certo punto lei, che fino a poco tempo prima messaggiava con il cellulare, è scoppiata in lacrime mentre il suo compagno ha iniziato ad assumere un’aria cupa e alquanto contrariata.

Era chiaro che ci fosse maretta e con molta probabilità il motivo del litigio era proprio l’utilizzo a tavola del telefonino da parte della donna che il suo uomo ha giudicato irrispettoso nei suoi confronti. Ma certamente si tratta di una nuvola passeggera, del resto – si sa- l’amore non è bello se non è ( un po’) litigarello!