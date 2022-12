Striscia la notizia si stringe intorno alla conduttrice: il video dal letto d’ospedale fa piangere tutta Italia

Striscia la notizia è il tg satirico di canale 5 di Antonio Ricci che da anni riscuote un grande successo e il merito è senza dubbio di ciò che viene proposto al pubblico. I produttori puntano soprattutto su conduttori d’eccezione e fino a oggi, osservando l’alta percentuale di ascolti, pare che abbiano fatto le scelte giuste. Uno di questi di recente si è recato in ospedale per sottoporsi a un intervento. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Tanti sono stati coloro che si sono seduti dietro il bancone di Striscia la notizia. L’attuale edizione, per esempio, ha avuto inizio con Alessandro Siani e Luca Argentero. Quest’ultimo poi è stato sostituito dopo una settimana da Vanessa Incontrada e adesso il pubblico si diverte con Sergio Friscia e Roberto Lipari. Sicuramente tornerà anche Gerry Scotti, il quale ha avuto bellissime colleghe accanto come Francesca Manzini.

La Manzini tempo fa aveva rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha fatto una confessione inaspettata: “Ho sofferto di anoressia e bulimia…sono stata anoressica per tre mesi e poi bulimica per sei anni…i miei genitori si erano separati e io mi sono lasciata andare, perché non avevo nessuno”. Poi per fortuna ha ripreso in mano la sua vita perdendo ben 14 chili grazie a una corretta alimentazione e all’attività fisica. Adesso, però, si trova in ospedale perché è andata sotto i ferri. Cosa è successo stavolta?

“Sono stata operata”

Nel video è evidente che Francesca Manzini si trovi in una struttura ospedaliera: “Ieri, eccezionalmente, sono stata operata dal grandissimo Christian Brogna (famoso neurochirurgo per aver operato da sveglio un paziente al cervello mentre suonava il sax) ha tolto l’ernia a me da addormentata, con la differenza che pochi secondi prima mi hanno chiesto le imitazioni, compresa quella del dottore ed io li ho accontentati. Ps: messaggio importante mai sottovalutare l’ernia lombare sacrale, specie se comporta dei deficit motori. Positività e finalmente sempre più bene la vostra Manza! A breve novità”.

Il sostegno dei follower

“Che donna che sei! Sai sempre come strappare un sorriso a chiunque anche davanti a queste cose…”, ecco uno dei tanti messaggi che si possono leggere nel post. Tuttavia l’attenzione si è focalizzata su quello di Sandra Milo: “Torna presto ad allietare le nostre giornate! Ti aspettiamo, auguri di pronta guarigione”.

In tanti attendono con ansia il suo ritorno nel piccolo schermo perché regala allegria ed emana energie positive. Tornerà nel programma di Antonio Ricci? Per scoprirlo non ci resta che attendere.