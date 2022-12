Drusilla Foer, vuota il sacco senza filtri: “Vi dico io chi è davvero Amadeus dietro le quinte”

Drusilla Foer è indubbiamente una delle artiste più particolari, colte ed eccentriche del nostro Paese. E grazie alla scorsa edizione del Festival di Sanremo dove ha affiancato durante una serata il carismatico Amadeus, la sua fama si è sparsa a macchia d’olio. E oggi è tra le più richieste e cliccate su Google.

La stima che il noto conduttore Rai, che quest’anno per la quarta volta consecutiva non solo condurrà la più famosa kermesse canora più amata e apprezzata in tutto il mondo ma curerà anche la sua direzione artistica, non ha mai nascosto la grande stima che ripone in lei. E lei, l’elegantissima nobildonna, che ne pensa davvero di lui sia come professionista che come uomo?

In un’intervista fiume rilasciata a la Corriere Della Sera, Drusilla ha parlato di se, tra passato, presente e anche un po’ di futuro. Oggi è a dir poco amatissima dagli italiani di ogni età, che vogliono saperne sempre di più su di lei, sulla sua vita e sul suo privato, del quale però lei è molto gelosa.

Sappiamo che è stata sposta, ma che il marito ha lasciato da diversi anni questo mondo, e ciò le ha spezzato il cuore in mille pezzi, e ancora oggi, a distanza di tempo, solo ad accennare a lui, le procura, oltre che una grande commozione, un’infinita sofferenza.

E’ infatti una persona dai sentimenti forti e che nasconde- in realtà- nel suo animo un’immensa dolcezza e un’ingente sensibilità, che la porta a parlare in pubblico, così come sui Social, dove è a dir poco seguitissima, di temi assai toccanti e profondi, come l’importanza assoluta dell’unicità. Ed è di ciò che ha parlato nel suo applauditissimo discorso nel corso della scorsa edizione del Festival di Sanremo, che ancora oggi è molto ricercato in Rete.

Amadeus? “Un genio”, parola di Drusilla

Un discorso che Amadeus ha trovato perfetto, ma lei che ne pensa realmente di lui? “Tutti guardano al suo essere mite e buono come se il suo talento si fermasse lì. No, lui è preparatissimo, informato su tutto, conosce tutta la musica possibile. Un genio”, ha svelato l’artista.

Parole certamente molto belle e assai lusinghiere, che nel leggerle, avranno reso felice e inorgoglito Ama, che ora come ora si sta organizzando per passare come si deve le festività in famiglia, dopo aver rivelato durante un collegamento col TG1 il nome dei cantanti in gara all’ imminente Festival di Sanremo.

Quest’anno a dividere il palco con lui a livello di conduzione ci saranno il mitico Gianni Morandi e la splendida Chiara Ferragni, considerata a buona ragione l’influencer più forte in Europa. Certamente non mancheranno tanti ospiti, ma ora come ora non ci sono notizie certe a riguardo, anche se Sebastiani non ha mai nascosto il suo più grande desiderio in tale direzione. Quale? Portare Mina al Teatro Ariston in qualità di special guest. Ci riuscirà?