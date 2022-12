“Meritavi di più”: Valentina Autiero dopo Uomini e Donne è finita proprio così

Uomini e Donne è ancora oggi un programma seguitissimo e il dating show più famoso e amato della TV italiana, non solo delle Reti Mediaset. Inoltre è anche molto chiacchierato sulle riviste e sul Web, e ancora di più sui Social, dove gli utenti, pressoché quotidianamente, amano dire la loro, talvolta anche in maniera molto colorita, sulle puntate andate in onda e sui suoi protagonisti.

Protagonisti che sono anche -a dir poco- seguitissimi anche sui loro profili, in particolar modo su Instagram, dove amano mantenere un filo pressoché costante e diretto coi loro sostenitori, compresi quelli della prima ora.

E anche quando sono usciti dal famoso studio da svariato tempo e con nulla di fatto, l’amore dei telespettatori nei loro confronti non diminuisce affatto.

Ed è questo certamente il caso della bellissima dama Valentina Autiero che ancora oggi può contare su uno zoccolo duro di estimatori, che sono comunque rimasti affatto delusi dal fatto che lei non sia riuscita a trovare l’uomo giusto alla Corte di Maria.

Tra l’altro la donna in estate ha anche subito un brutto incidente, del quale ha raccontato sul suo Profilo Ufficiale Instagram, ma che oggi fortunatamente è diventato solo un ricordo lontano. E sempre qui ama ammaliare i suoi fan, che sono ancora oggi assai numerosi, con svariati scatti, sia meri selfie che posati veri e propri, dove mette sempre in netta luce la sua straordinaria bellezza e la sua eccellente fisicità.

Manda in estasi i fan sui Social

E ora un suo album, costruito da un paio di foto e da un veloce video, ha mandato letteralmente in estasi i suoi follower, che in men che non si dica non solo l’hanno riempita di cuoricini, ma anche di commenti lusinghieri a non finire che certamente l’avranno resa molto felice.

Infatti per tutti gli utenti lei è bellissima e con in mano un bouquet di rose e con indosso un abito elegante e leggermente scollato, nonché con i capelli lisci e freschi di piega, è un incanto. Ma c’è anche chi trova che sia stata alquanto sfortunata in amore e che- infatti- lei meriti molto di più, anche se, facendo capire che la colpa sia anche sua, suddetto fan ha sottolineato che lei nella scelta degli uomini abbia fatto -forse- qualche errore di valutazione, sostenendo che le donne cerchino solo uomini che non le meritano.

E chiaramente con tale affermazione ha incluso anche lei che, nonostante ciò, è più bella che mai. E chissà che ora, vedendo quanto sia ancora amata Valentina, le meravigliosa Maria De Filippi non decida di invitarla nuovamente nel suo programma, dopo che sono avvenuti in tempi recenti due clamorosi ritorni all’interno del Trono Over, ovvero quelli Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.