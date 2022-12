Lorenzo Biagiarelli, la confessione tra le lacrime sul figlio di Selvaggia: “A me non frega niente di…”

Selvaggia Lucarelli è un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Attualmente è uno dei giurati dello show Ballando con le stelle di Milly Carlucci dove esprime il suo pensiero senza peli sulla lingua. Di recente il partner Lorenzo Biagiarelli ha fatto una confessione del tutto inaspettata sul figlio di lei. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Lorenzo Biagiarelli è un concorrente dello show e ha sempre dovuto fare i conti con l’etichetta ‘il fidanzato di…’. Infatti in una puntata di Ballando con le stelle, dove si è esibito in pista da ballo con tanto di applausi, ha esordito in questo modo: “Non voglio più essere il fidanzato di, né il ballerino di. Voglio essere me”. Non tutti sanno che l’uomo è uno chef di fama, non che uno dei privilegiati a dilettarsi ai fornelli accanto ad Antonella Clerici.

Non ha mai nascosto il desiderio di essere considerato in base al suo talento culinario e a ciò che può trasmettere ai telespettatori. Qualcuno ha avuto da ridire sul fatto che la fidanzata sia uno dei giudici, ma questa lamentela è subito finita nel dimenticatoio. Prima di Lorenzo la Lucarelli è stata sposata dal 2004 al 2017 con Laerte Pappalardo che ha reso padre di Leon. In una puntata di Oggi è un altro giorno Lorenzo ha avuto modo di parlare del rapporto che ha con il figlio di lei.

“Abbiamo solo 15 anni di differenza”

“Ciao Lollo, sono ormai 8 anni che ci conosciamo e vivi con noi. Tu sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare davvero niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene”, ecco cosa gli ha scritto Leon e Serena Bortone non ha esitato a mostrarglielo. Lui tra le lacrime ha risposto.

“Io a Leon voglio un bene dell’anima, a me non me ne frega niente di piangere o mostrare le mie fragilità. Lui ha un papà e gli vuole un sacco di bene, io però sono più grande di lui sto con sua mamma e vivo con lui. Quindi ci sono responsabilità ibride miste a complicità. Abbiamo solo 15 anni di differenza. Leon ha l’età di mio fratello. Poteva essere un rapporto complicato e invece è bellissimo“.

Poi ha raccontato un simpatico episodio: “Ricordo la prima cena fuori con Leon, la prima volta è stata in un ristorante cinese. Lo aiutai a scegliere cosa mangiare. Gli dicevo le cose più buone…Abbiamo già tanti bei ricordi“.