Elodie, esce allo scoperto su Maria De Filippi: “Lei è una…”

Inaspettata rivelazione della cantante romana a proposito del suo rapporto con la conduttrice di molti talent e programmi targati Mediaset che ha anche svolto il ruolo di sua pigmaliona. I fan sono sconvolti!

Elodie è – indubbiamente- uno dei personaggi più seguiti del momento. Donna bellissima e sensuale, è anche molto chiacchierata per la sua vita privata. Ma ora lo è per una sua frase rivolta a Queen Mary che lascia interdetti…

Da giovanissima Elodie ha deciso di trasferirsi dal suo quartiere periferico della Capitale a Lecce: lì ha trovato lavoro come modella e cubista, grazie alla sua ragguardevole fisicità. Ma ben presto capì che la sua più grande passione, non era la Moda né il Ballo, bensì la Musica e- ancora di più- il canto. Allora che decise di fare? Di darsi da fare e di cercare di farsi conoscere in quell’ambito. Partecipa così a X- Factor ma non ottiene granché. Tenta poi la carta, che- come abbiamo visto poi- si è rivelata vincente- di Amici dove ha trovato la fama e il successo.

Un’artista a tuttotondo

Quell’ edizione la vinse il suo amico Sergio Sylvestre mentre lei alla finalissima arrivò seconda. Poi riuscì poco dopo a partecipare per la prima volta al Festival di Sanremo che divenne ben presto quasi casa sua visto che ci ha partecipato in seguito altre volte sia come concorrente in gara sia come conduttrice. In questa veste l’abbiamo anche vista alle Iene. Inoltre di recente ha debuttato come attrice sul Grande Schermo ed è sempre più ricercata come testimonial di svariati marchi.

La sua dichiarazione su Maria

Elodie è anche una persona decisamente molto schietta e infinitamente sincera. Sa bene poi che nel vasto mondo dello Spettacolo che non tutte le persone vogliono aiutarti, ma c’è anche chi vorrebbe – come si suol dire- “farti le scarpe”, nonché pure tentare – in maniera subdola- di farti andare male.

Non per nulla l’artista ha rivelato durante una intervista nel salotto tv di Francesca Fialdini Da noi… A Ruota Libera che sua carriera non è stata facile e non sempre ha incontrato le persone giuste. A parlarne ora è più facile rispetto al passato , ma lei ha davvero sofferto molto questi rapporti ambigui e altamente dannosi per lei.

Non è questo – però- il caso di Maria De Filippi che si può definire- e pure a buona ragione- la sua eccellente pigmaliona. Le due hanno sempre avuto un legame bellissimo e speciale. Inoltre si vogliono molto bene.

“Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi”, ha svelato con un pizzico di sana emozione Elodie che poi ha tosto aggiunto: ” Lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me”.