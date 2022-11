“Io amo lui e lui ama me”: Paolo Conticini l’ha detto davvero

Paolo Conticini, uomo bellissimo e affascinante, è- finalmente- uscito allo scoperto! Difatti ha dichiarato- senza se e senza ma- il suo amore. Per lui stravede, un sentimento troppo forte da tenere ancora nascosto. I fan basiti!

Tutti sono rimasti a bocca aperta per la notizia che ha rilasciato proprio lui, il vincitore della più recente edizione de Il Cantante Mascherato. Lui e il suo nuovo amore. Ora non si nascondono più!

Paolo Conticini è- indubbiamente – un personaggio dalle mille sfaccettature, che prima di arrivare ad acquisire un grande successo nel mondo cinematografico, ha svolto diversi lavori. Quali? Il modello, il disegnatore e il gestore di una palestra. A soli 23 anni ha debuttato al Cinema , accanto a Christian De Sica, suo grandissimo amico.

Il re dei cinepanettoni

Grazie al suo primo ruolo è diventato- in men che non si dica- una delle presenze fisse dei famosi cinepanettoni. Tra i più celebri riconosciamo Paparazzi, Body Guards – Guardie del corpo, Vacanze di Natale 2000, Natale in India, Natale sul Nilo, Natale a Rio, Sapore di te e Natale da chef.

E’ sposato da anni ma ora ci presenta il suo nuovo amore

Poi eccolo anche in TV. L’attore ha infatti preso parte a diversi programmi e numerose fiction interpretando dei ruoli indubbiamente molto importanti. Uno su tutti il commissario amico, e poi fidanzato della mitica Veronica Pivetti, in Provaci Ancora Prof!. Inoltre ha pure rivestito il ruolo di conduttore. Meraviglioso è stato in tal senso allo Zecchino d’Oro. Per quanto riguarda la vita privata, Paolo Conticini è legato a Giada Parra da ben 30 anni.

Il loro amore è diventato sempre più forte nel corso del tempo, nonostante una crisi che nessuno ha mai negato. E , dopo un lunghissimo finanziamento, la coppia si è unita in matrimonio nel 2013.

Ma, nonostante ciò, il bel Paolo ha voluto parlare di un suo nuovo amore e- in particolare- di un sentimento decisamente molto forte e profondo che lo ha sorpreso, e del quale non riesce proprio a farne a meno. E così ha deciso di uscire allo scoperto presentandocelo con uno scatto pubblicato sul suo-a dir poco- seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

L’attore ha fatto una grande dichiarazione d’amore, una con i fiocchi, insomma! Ha scritto- per la verità- parole assai semplici, ma che provengono direttamente dal cuore. “Io lo amo e lui ama me…”. Questa la frase, decisamente speciale e molto dolce, espressamente rivolta al suo cagnolino Yago. Un chihuahua ricevuto come regalo di nozze, proprio dalla sua meravigliosa moglie Giada Parra.