Ilary Blasi, l’attacco è devastante: parole taglienti come rasoi

Ancora non c’è pace per l’ormai ex coppia composta dalla bellissima Ilary Blasi e Francesco Totti. Non per nulla il Gossip non accenna ad arrestarsi ma – al contrario- continua a impazzare sul loro conto con news sempre più taglienti come rasoi.

Nessuna resa per Ilary Blasi per quel che riguarda il brutto fatto della sua separazione da Francesco Totti, ma la conduttrice ora sembra essersi stancata… E sbotta!

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, avvenuta ad inizio estate, continua a far parlare tutti quanti e pure assai. Mentre è in corso la separazione in tribunale e sappiamo anche che le prossime udienze sono già state fissate, si parla della nuova vita sentimentale di Totti con l’affascinante e sensuale Noemi Bocchi. Ma non solo. Da tempo si parla anche di un flirt che la Blasi avrebbe con un certo Edmondo Israilovici. A parlarne, con tanto di alcuni scatti rubati dove la showgirl romana è in sua compagnia, è stato il noto settimanale Diva e Donna…

Lei è stanca

C’è tuttavia da dire che le foto che li ritrae insieme fanno sì capire che tra i due ci sia una gran confidenza, e magari anche dell’ affetto sincero, ma non che ci sia in ballo una relazione amorosa. Insomma, potrebbero essere solo amici, niente di più. Ma ora l’ex signora Totti, profondamente stanca del chiacchiericcio, sempre tanto potente sul suo conto, intende mettere le cose ben in chiaro. A quanto pare per lei esistono decisamente troppe voci di corridoio e – soprattutto- decisamente troppa gente che parla senza conoscere realmente come stanno le cose. Ma che cosa avrebbe dichiarato- in poche parole- la donna?

La risposta di Ilary che spiazza

In pratica la Blasi, senza troppi giri di parole, smentisce quella che secondo molti potrebbe essere una storia d’amore o un’inizio di una conoscenza importante che potrebbe poi con il tempo sbocciare in tale direzione. “Hanno detto che tira un’aria di flirt. Secondo me tira un’ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici. Mondo, dimmi la verità: rimorchi di più o ti ho bruciato. Da quanto ci conosciamo? 15 anni? Diciamo che mi hai visto crescere, sei molto più anziano di me”, ha dichiarato la meravigliosa conduttrice de L’ Isola dei Famosi.

Insomma, tra Ilary e Edmondo c’è solo una profonda amicizia. Nulla di più. Intanto, il gossip dell’anno, arriva persino sulla rivista statunitense New York Times con un durissimo attacco di Jason Horowitz, giornalista americano, nei confronti di Totti. E la polemica continua a gogo...