Gfvip, “E’ sporca non si lava”: arriva il triste attacco proprio a lei

Nella casa del Grande Fratello Vip le dinamiche del gruppo dei concorrenti catturano l’attenzione dei telespettatori fin dal primo giorno. C’è sempre un colpo di scena dietro l’angolo che diventa subito argomento di gossip.

Infatti di recente è emerso un dettaglio del tutto insolito su un concorrente in particolare. E’ finita sotto i riflettori una ragazza per via di una dichiarazione fatta da Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria. Le sue parole hanno scatenato, ancora una volta, il web.

Antonella all’inizio ha conquistato il pubblico perché ha difeso a spada tratta Marco Bellavia da alcuni compagni d’avventura. E’ stata l’unica a offrirgli una spalla su cui piangere, ma a poco è servito dal momento che ha abbandonato la casa. Ha mandato in nomination Gegia e alla fine è andata via perché non ha superato il televoto. Una volta archiviata questa faccenda, l’attenzione si è focalizzata sulla sua relazione con Edoardo.

In una delle puntate precedenti l’ex fidanzato Gianluca Benincasa è entrato nella casa per parlarle e così sono emersi tanti retroscena inaspettati della sua vita privata. L’ex Francesco Chiofalo a Fanpage.it ha spiegato che non sono mai stati fidanzati e così il gossip si è scatenato ancor di più. Adesso è finita di nuovo sotto i rifleettori per un’affermazione fatta su Micol Incorvaia. Ecco cosa ha detto mentre conversava con la sua dolce metà.

“Dai ma si vede era tutto sporco”

“Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo che non ha lavato i capelli. A me ha fatto schifo con i capelli sporchi e l’ho detto anche ad Antonino. Non hai mai visto te? Dai ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Poi anche ‘ti sei lavata in questi giorni qui dentro?”.

Edoardo ha prontamente risposto: “Ma che c’entra con la mia storia? Dai, ma io non le ho mai pettinato i capelli! Ma io non pettino i capelli alle ragazze. Che ne so se una ha i capelli sporchi o puliti“.

“Ha milioni di follower”

Antonella ha spesso discusso con Oriana Marzoli, ma ora sembra che le due si siano alleate contro Micol. Durante l’ultima diretta Guendalina Tavassi è intervenuta facendole notare questo strano avvicinamento e così Sonia Bruganelli è intervenuta.

Micol Incorvaia – Youbee.itL’opinionista ha ironizzato dicendo che Antonella avrà tenuto in conto che Oriana ha tanti fan che la seguono, quindi ha cambiato atteggiamento. A prescindere da tutto l’ex tentatrice di Temptation Island sa bene come tenere gli occhi di tutti puntati addosso.