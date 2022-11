Ricordate Marina la Rosa? Dopo il Grande Fratello la sua vita è cambiata: ecco come si è ridotta

Marina La Rosa è stata- indubbiamente- un personaggio che nel corso della prima edizione del Grande Fratello ha fatto molto parlare di se. Non per nulla le era stato assegnato un soprannome non del tutto degno di nota… Ma che fine ha fatto e che vita sta facendo oggi?

E’ single

Nonostante il suo soprannome, con grande stupore dei fan, decisamente numerosi, lei stessa ha svelato che ormai da diversi anni non avrebbe liaison romantiche né partner occasionali. L’ex gieffina ha -infatti -confessato che non troverebbe la persona giusta: “Per me l’organo principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”, ha dichiarato un po’ di tempo fa la donna a I Lunatici di Rai Radio 2.

Oggi? E’ un poco cambiata

Dopo la separazione dal padre dei suoi figli, l’affascinante avvocato Guido Bellitti con cui era convolata a nozze nel 2010, Marina La Rosa ha deciso di attraversare un periodo da single in attesa di trovare una persona adatta a lei ma, a quanto pare, la persona giusta stenterebbe ad arrivare. E ciò ha lasciato basiti i più che sono ancora molto affascinati dalla donna che ha deciso di uscire dal vasto mondo dello Spettacolo, nonostante la sua fulgida e lampante bellezza e la sua eccellente fisicità. Ma sapete come è diventata oggi?

I suoi capelli sono sempre lunghi e castani ma con l’aggiunta di alcune meches bionde. Tende a portare le sue chiome mosse e sciolte. Il make up è sofisticato ma delicato. A livello di outfit adora i tailleur dal taglio classico da abbinare a scarpe dal tacco alto ma non vistose. Il suo fisico è ancora al top come si può notare dalla presenza di alcuni scatti in bikini che lei ha generosamente pubblicato sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Ed è qui che ci mostra i suoi figli e ci dona pure preziosi consigli di lettura. Attualmente la donna opera nel settore digitale.