Sergio Sylvestre, ve lo ricordate il volto di Amici? Ecco oggi come si è ridotto

Amici è il programma che permette a tanti giovani talenti di rendere la propria passione un vero e proprio lavoro. Maria De Filippi da la possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo italiano nell’ambito della danza o del canto.

Tanti sono gli allievi che sono riusciti a costruire una carriera e tra questi possiamo menzionare Sergio Sylvestre, ovvero colui che ha negato la vittoria a Elodie. Oggi in tanti si chiedono che fine abbia fatto. La risposta mi spiazzerà.

I telespettatori, che da sempre seguono il talent show più noto di canale 5, ricorderanno sicuramente l’ingresso nella scuola di Sergio nell’anno 2016. Sì è presentato con un brano musicale che fa subito convinto i maestri di canto, quindi un banco è toccato a lui. Si è distinto per la sua educazione e tanta voglia di apprendere.

Non a caso il pubblico lo ha premiato dandogli la vittoria negata a Elodie. Dotato di un timbro vocale unico, con il tempo è riuscito a farsi amare da una vasta platea di persone. Dalla sua esperienza ad Amici sono passati degli anni e ora di cosa si sta occupando? Andiamo a scoprire la risposta.

Di cosa si sta occupando l’ex allievo di Amici?

Nato il 5 dicembre 1990 a Los Angeles, Sergio ormai è un cantante degno di tutto rispetto nel nostro Paese. Tra le sue canzoni più note possiamo citare senza dubbio Big boy, nome d’arte che si è dato in un secondo momento. Il motivo di una simile scelta? Rendere originale la sua immagine rinnovandola anche sotto questo punto di vista.

Adesso si sta impegnando in altri progetti musicali e tende ad aggiornare costantemente i suoi follower sul suo profilo Instagram. In tanti concordano nel dire che non sia cambiato di una virgola nel corso di questi anni. In estate ha avuto modo di esibirsi sul palco di Battiti Live proponendo dei suoi brani musicali imperdibili.

Curiosità su Big boy

Tempo fa ha dovuto cantare l’Inno di Mameli prima della partita Napoli Juventus allo stadio Olimpico. Per via dell’emozione mentre cantava ha saltato delle parole, ma è riuscito a recuperare alla grande. Nonostante tutto è stato criticato, così in suo soccorso è arrivata proprio Elodie.

L’ultimo lavoro di Sergio, realizzato con i Room 9, è stato intitolato Rollercoaster. I maestri di Amici sul suo conto hanno espresso sempre lo stesso parere. Il pubblico è abituato a vederli sempre discutere per le doti canore degli allievi, ma con Sergio hanno fatto un’eccezione. Del resto ci hanno visto bene fin dal principio al punto tale da aprigli le strade nel mondo della musica italiana e internazionale.