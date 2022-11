Belen Rodriguez, la confessione a cuore aperto è tragica: “Solo 4 mesi di vita” | La crudele malattia

Rivelazione del tutto inaspettata sulla vita privata della showgirl italoargentina Belen Rodriguez, a quanto pare un nuovo dolore ha attraversato la sua esistenza che non è stata affatto-come molti erroneamente molti credono- tutta rosa e fiori, anzi!

Ospite nel salotto del sabato sera di Maria De Filippi, in una sua vecchia edizione, Belen Rodriguez si narra a cuore aperto su una struggente vicenda assai dolorosa della sua vita. E sono lacrime copiose e amare per i suoi fan…

Tanti dolori hanno costellato la vita di Belen Rodriguez. Durante la registrazione di una puntata di non molto tempo fa di C’è Posta Per Te, la nota e bellissima soubrette argentina ha raccontato un particolare della sua vita tenuto nascosto fino ad oggi che ha sconvolto i più. Lei a cuore aperto come non mai ala Corte della mitica Queen Mary che- come ben sappiamo-sa sempre come mettere a suo agio i suoi ospiti…

Le avevano dato 4 mesi di vita

“Ti dico una cosa che non ho mai detto in pubblico, in televisione, almeno. Quando avevo 18 anni mia nonna si è ammalata di cancro. Molto grave. Le hanno dato 4 mesi di vita“, ha confidato a Maria De Filippi che la ascoltava materna, per poi tosto aggiungere con viva emozione e acuto dolore: ” Mi è crollato il mondo addosso ma invece di mettermi a piangere, sono venuta in Italia e grazie ai primi soldi guadagnati ho pagato la chemioterapia per mia nonna”.

Ha fatto di tutto

La splendida compagna e moglie di Stefano De Martino ha raccontato di come, grazie ai tanti sacrifici che ha fatto, è riuscita a far vivere la nonna più a lungo rispetto alla diagnosi dei medici. Le chemioterapie le hanno- difatti- permesso di poterle stare accanto per diverso tempo, fino a qualche anno fa, quando poi è scomparsa da questo mondo, donando alla nipote un dolore immenso, da toglierle il respiro e che- ancora oggi- a sol solo pensiero la fa scoppiare in un pianto clamoroso.

Proprio in quell’occasione la donna ha dimostrato quanto fosse forte e determinata, qualità che ormai conosciamo benissimo. Nonostante avesse solo 18 anni, dunque fosse più che una bambina, e ancora non avesse idea di cosa fosse la fama e il successo, ha deciso che doveva assolutamente fare qualcosa e che non poteva – pertanto- starsene con le mani in mano, ad aspettare che il destino decidesse per lei. E così, come una vera leonessa, ha cercato di aiutare una persona a lei tanto cara e la cui assenza le fa spezzare ancora ora, che è passato un po’ di tempo dalla sua dipartita, si fa sentire ancora molto all’interno della sua vita.