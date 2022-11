Flavio Insinna, la tragedia in diretta: purtroppo se n’è andato

Nel programma preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna, dove ora si è riunita anche la professoressa Samira Lui terminata la bella sua esperienza a Tale & Quale Show, purtroppo si è consumato un grave lutto… I telespettatori sono sconvolti!

L’Eredità, ha attraversato un momento tutt’altro che roseo per via di un grave lutto consumatosi nel parterre… E il conduttore ha voluto condividere il dolore con il pubblico a casa.

Flavio Insinna e tutto staff de L’Eredità nelle ultime stanno soffrendo- e pure molto. per via di una tragica perdita, ma chi è venuto a mancare gettando nello sconforto l’intera trasmissione? Le parole del conduttore che hanno sconvolto il pubblico a casa, sempre tanto numeroso e che ormai è considerato di famiglia dal noto mattatore televisivo.

Il ricordo del collaboratore che non c’è più

“Morto autore musica della ghigliottina“, si legge in Rete. E anche Flavio non può che lasciare un pensiero alla persona che non c’è più. Difatti, prima di rivelare alla campionessa in carica l’esito della risposta data, nel momento dedicato espressamente alla mitica Ghigliottina, che tanto appassiona i telespettatori, chiede un attimo di attenzione. Queste le sue parole: “Questa musica che sentite, così carica di tensione e di sfumature, con il gong e le suggestioni che evoca, è stata composta da Fabrizio Sciannameo, assieme a Tommaso Casigliani“. Dopo un attimo di silenzio, ha ripreso il discorso dicendo: “Fabrizio Sciannameo sarà sempre con noi, lui è qua. Sarà sempre qui con la sua musica della ghigliottina“.

Ha voluto condividere un dispiacere

Insinna, ha poi voluto fare una piccola ma dolce precisazione: “Noi siamo una piccola ma bellissima famiglia e volevamo condividere con voi telespettatori il nostro dispiacere dedicando un pensiero a lui. Ci tenevamo a dirvi questo con grande semplicità, e mandare un pensiero non solo a Fabrizio Sciannameo, ma anche alla sua famiglia”.

Ma, come si dice, ” the show must go on”, ergo il gioco, che tanto piace agli italiani di ogni età, è andato avanti a ritmo assai spedito. La campionessa non ha indovinato la parola e così è sfumata in men che non si dica l’assai ghiotta occasione di portare a casa la bellezza di 90mila euro. Pazienza, ci tenterà la prossima volta sempre che- chiaramente- riesca a riconfermarsi vincitrice della puntata. Questa è – infatti- la condizione fondamentale per riuscire ad arrivare a giocare alla ghigliottina che è la fase del quiz più apprezzata da chi segue da anni con estremo interesse la nota trasmissione di Mamma Rai.