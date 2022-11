Disastro Paolo Bonolis, preso a cazzotti dal concorrente: è successo tutto in diretta TV

Una cosa decisamente impensabile è accaduto ai danni del grande mattatore televisivo delle Reti Mediaset Paolo Bonolis. Un concorrente, durante il programma, lo colpisce sotto gli occhi esterrefatti di tutti quanti. Ed è il Caos!

Durante una puntata di Avanti un Altro!, il simpatico conduttore è stato aggredito da un concorrente. Tutta questa situazione ha creato una forte tensione nello studio. Ovviamente, tutti, sono rimasti a bocca aperta sconcertati da quanto accaduto. Il racconto dei fatti…

Una coppia più che collaudata, molto amata dal pubblico, è quella formata da Paolo Bonolis e dal collega, nonché grande amico, Luca Laurenti. Ogni giorno i due sono in grado di regalare sorrisi, risate e tanto intrattenimento per il pubblico da moltissimi anni, grazie alla messa in onda del game show presale Avanti un altro! , che tanto piace sia ai grandi che ai piccini.

I concorrenti, sono la forza del programma

Ma non solo, a contribuire allo show, sono anche i tanti concorrenti, alcuni dei quali decisamente assai bizzarri , che attendono in una sorta di fila indiana il loro turno per rispondere alle domande poste dallo spumeggiante conduttore che riguardano la cultura in generale. Se non si risponde in maniera corretta poi si deve andare via e lasciare il posto a un altro.

Paolo Bonolis aggredito

Insomma, come si può evincere dal nome stesso del format, in Avanti un altro! chi sbaglia lascia spazio ad un altro concorrente. Inoltre, il concorrente che arriva al gioco finale, ha la possibilità di vincere il montepremi accumulato durante lo show. Mediante un gioco in cui bisogna dare la risposta sbagliata per poter procedere a quella successiva. Sono tante poi le gaffe così come assai numerosi i siparietti , decisamente irriverenti e divertenti , a cui ormai siamo abituati ad assistere. Sicuramente non potremo dimenticare la scena in cui, un concorrente, ha colpito proprio Paolo Bonolis. Nel corso di una delle puntate del game show delle Reti Mediaset Mediaset, il conduttore, tra i più amati dagli italiani, ha subito una brutta aggressione mentre stava svolgendo in maniera impeccabile il suo lavoro. Ma che cosa è accaduto esattamente?

Un concorrente, dopo aver sbagliato la risposta, è stato invitato dal conduttore a lasciare il posto al prossimo concorrente, come avviene di solito. A quel punto però, dopo che Paolo lo ha salutato, gli è arrivato un cazzotto dritto nei gioielli di famiglia. Lo showman si è accovacciato a terra e ha mostrato alle telecamere un’espressione assai dolorante e sofferente. “In qualche modo mi dovevo pur vendicare. Niente di personale”, ha dichiarato l’aggressore che poi si è dato- in men che non si dica-alla macchia.