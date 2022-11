Irene Grandi, dai grandi palchi all’anonimato: ecco cosa fa in questo momento

Irene Grandi è -sicuramente- una delle cantanti più conosciute e apprezzate del nostro Paese. Dopo il clamoroso successo iniziale, è pian piano uscita di scena, pur non avendo mai e poi mai abbandonato la musica che è la sua più grande passione. Ma di che cosa si sta occupando nello specifico oggi?

Una carriera ricca di successi, ma caratterizzata anche da numerose delusioni amorose che le hanno spaccato il cuore letteralmente in mille pezzi. Poi tanti live e svariate partecipazioni al Festival di Sanremo. Ma ora che sta facendo l’artista toscana?

I brani che hanno conquistato le vette della classifica partono da La tua ragazza di sempre fino ad arrivare a Bruci la città, che tutti noi conosciamo- praticamente- a memoria. Tanto successo certo ma anche tanto dolore. Nei suoi brani parla sovente di amore e quella più importante l’ha avuta con il marito Alessandro Carotti. La relazione è durata 7 anni, ed è finita nel 2010, lasciandole una grande amarezza nel cuore.

Un matrimonio finito molto male e poi…

Un matrimonio finito decisamente molto ma male e, a causare la fine della relazione non è stata la cantante, bensì il suo consorte che non si è comportato da persona matura e responsabile. In pratica lui aveva un negozio ma gli affari hanno iniziato ad andare male. La sua bella mogliettina era sovente distante da casa perché presa da concerti e serate e lui ha così iniziato a vivere una vita sregolata. Alla fine la situazione è diventata insostenibile ed è sembrato ovvio dirsi addio.

Non ha mai lasciato la musica ma…

Dopo una lunga sofferenza iniziale, la cantante superato la delusione amorosa. Si è poi legata sentimentalmente parlando a Lorenzo Doni, un avvocato che è anche istruttore di golf. Si erano conosciuti a casa di amici, poi dopo un lungo corteggiamento da parte di lui, si sono sposati. Ma poi anche il matrimonio con lui è naufragato e la donna è tornata single, come ci ha annunciato la stessa, spezzando ancora una volta il cuore dei suoi sostenitori che pensavano che quell’uomo potesse essere davvero quello giusto per lei.

Nonostante tutto, Irene non ha mai lasciato il settore musicale, si è dedicata all’insegnamento e suona sovente in giro per l’Italia.

Il suo ultimo album risale a due anni fa, ed è intitolato Grandissimo. Poi l’abbiamo anche ammirata al Festival di Sanremo ma ora i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, si attendono da lei cose più sostanziose. Vogliono vederla nuovamente sorridere e sfornare altri grandi successi. Come solo lei sa fare!