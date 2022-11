Maria De Filippi, malore in studio: è successo tutto in diretta tv

Maria De Filippi è l’indiscussa Regina delle Reti Mediaset con alle spalle un curriculum di tutto rispetto e all’attivo numerose trasmissioni di grande successo. Tra di esse figura- certamente- Uomini e Donne, ovvero il dating show più famoso, amato ma anche chiacchierato del Piccolo Schermo.

Ed è proprio mentre la moglie di Maurizio Costanzo si accingeva a condurlo che è accaduto il malore: i telespettatori, sempre tanto numerosi, si sono spaventati tantissimo. Il racconto dei fatti…

Queen Mary è tornata fin dai primi giorni del mese di settembre a farci compagnia con le sue trasmissioni. E ora la vediamo su Canale 5 dal lunedì al venerdì con Uomini e Donne, la domenica ad Amici e il sabato sera in qualità non di conduttrice, bensì di giudice, di Tu sì Que Vales. Donna dal cuore grande e professionista tutta di un pezzo, da tanti anni riesce a scovare grazie al suo affiatatissimo team di lavoro grandi talenti sia nel mondo della danza che della musica che poi diventano delle vere e proprie star. E poi quante coppie ha fatto conoscere e innamorare! Poi molte storie sono finite ma ci hanno comunque fatto sognare ad occhi aperti.

Uomini e Donne, che successo!

Molte persone sono diventati dei personaggi a tuttotondo, apprezzatissimi anche fuori dalla TV e seguitissimi sui Social, in particolare su Instagram, e alcune sono ancora oggi in forza a Uomini e Donne, dal momento che ne sono diventati dei veri e propri capi saldi. E’ questo- per esempio- il caso di Gianni Sperti e di Tina Cipollari che sono diventati da tempo gli storici opinionisti della trasmissione. Ma anche dame e cavalieri che fanno parte del mitico Trono Over sono diventati dei punti di riferimento per il grande pubblico, composto anche da giovanissimi.

Il Trono Over, ricco di personaggi interessanti

Tra l’altro alcuni suoi esponenti come Armando Incarnato, Gemma Galgani e Ida Platano, oltre che il sempre affascinante Riccardo Guarnieri, sono diventati dei veri e propri divi che sovente occupano pagine e pagine delle riviste di cronaca rosa, non solo del magazine ufficiale della trasmissione. Ma ci sono anche altri che hanno conquistato il cuore dei telespettatori tra cui lui… Di chi stiamo parlando?

Stiamo parlando di Luciano Gianelli, bresciano doc, che abbiamo in primis visto a C’ e’ Posta Per te quando si era presentato in studio alla ricerca del suo primo amore. Poi Maria ha pensato bene visto che aveva già colto tutta quanta la sua lampante simpatia, di invitarlo a Uomini e Donne. E lì ha proseguito a farci divertire con i suoi scatenati e divertentissimi balletti che – però- talora gli sono costati qualche piccolo malore, come è accaduto un po’ di tempo fa anche in studio. A quel punto la conduttrice ha prontamente fermato la sua esibizione ed è corsa in aiuto dell’uomo.