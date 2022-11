Teo Teocoli, il calvario della triste malattia: come sta oggi

Teo Teocoli è un personaggio televisivo che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano. Ha una carriera degna di tutto rispetto, vantando della collaborazione di colleghi di grande spessore.

Purtroppo è sparito dalla circolazione senza alcun preavviso. I fan hanno sempre chiesto il motivo e a distanza di 20 anni sono riusciti a vederci chiaro nella faccenda. Le sue parole non sono passate inosservate.

Nato a Taranto il 25 febbraio 1945, Teo Teocoli è un artista a 360 gradi: comico, imitatore, cabarettista, cantante, conduttore televisivo e registra teatrale. Il suo esordio è avvenuto dal adolescente quando si esibiva come cantante di rock’n’roll nei locali del capoluogo lombardo. Successivamente ha esordito come cabarettista a Derby di Milano con Massimo Boldi e da allora ha accumulato una serie di successi fino ad arrivare a condurre il cinquantesimo Festival di Sanremo con Fabio Fazio e Luciano Pavarotti.

Nel 2000 è tornato a lavorare per la Mediaset conducendo Paperissima con Natalia Estrada, poi Scherzi a parte con l’esordiente Michelle Hunziker. Per un po’ di tempo è sparito dalla circolazione, dunque il pubblico italiano ha iniziato a porsi delle domande. All’inizio avevo optato per il silenzio, ma a Domenica in ha deciso di parlare della faccenda con Mara Venier.

La verità dopo 20 anni

A un certo punto ha dovuto annullare tanti spettacoli teatrali, ospitate e contratti con una televisione. In poche parole sta facendo i conti con una malattia e non si conosce la gravità della situazione. Nell’intervista con Mara Venier ha detto che per molti anni ha combattuto contro questa malattia e nel 2019 è ritornata.

Su Facebook aveva anche pubblicato un video in cui parla direttamente con i suoi fan: “Mi dispiace per le serate che purtroppo salteranno, però grande solidarietà benevolenza. Si è rotta una sequenza di quasi 20 anni senza un intoppo, stavolta c’è stato. Succede. Grazie a tutti comunque”. Per fortuna ora sta bene.

Curiosità su Teo Teocoli

Teo Teocoli si è cimentato anche in altre avventure televisive che ha affrontato con entusiasmo punto nel 2014, per esempio, ha partecipato a Ballando con le stelle con Milly Carlucci in coppia con Natalia Titova. Fu costretto a ritirarsi dopo tre puntate per dei problemi fisici.

Nel 2016 ha condotto con Amadeus il programma l’anno che verrà su Rai 1 e nel 2021 ha partecipato a Zelig con il suo personaggio Felice Caccamo. Ha avuto tre figlie dalla moglie Elena: Anna Adele Letizia, Paola e Chiara. Della moglie si sa poco. Del resto non le piace esporsi con il marito.