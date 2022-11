Kate Middleton, il suo volto distrutto: pestata completamente a sangue

La duchessa di Cambridge Kate Middleton è stata vista con il viso tumefatto. Ma che cosa le sarà mai successo? I sudditi inglesi sono spaventati a morte…

Tutti sono rimasti stupiti quando la moglie di William si è mostrata con il viso gonfio e tumefatto, che aveva visibilmente ricevuto percosse. Chi ha usato farle del male?

Nessuno si aspettava una cosa del genere, dal momento che all’interno della famiglia reale inglese non si è mai verificata, o comunque sia mai notizia a riguardo è giunta alle orecchie, per nulla discrete, della Stampa. Ma cosa è successo esattamente? L’immagine della duchessa britannica con la faccia devastata ha fatto immediatamente il giro del mondo e mandato in til in men che non si dica i suoi fan…

Un nuovo scandalo

Se- chiaramente- fosse successo davvero qualcosa all’interno della chiacchieratissima Royal Family, questo non farebbe altro che aumentare ulteriormente i rumors sugli scandali all’interno di essa che tanto piacciono alla cronaca rosa che sovente ama pizzicare Harry e Meghan per qualche fatto. Ma ora la situazione sembra ben diversa e decisamente assai più grave…

Lo scatto di Kate con il viso tumefatto

Il secondogenito della scomparsa Lady Diana e del principe Carlo ha sempre destato scandalo a non finire per la propria indole infinitamente ribelle, ma le cose sono nettamente peggiorate dopo il matrimonio con Meghan Markle che non è mai piaciuta ai familiari di lui, nemmeno al padre Carlo.

Mentre il matrimonio fra Kate Middleton e il Principe William, figlio primogenito, nonché erede al trono, è sempre stato molto diverso rispetto a al loro. E ciò è stato reso possibile anche dall’immagine raffinata, pulita ed elegante della donna. Inoltre anche la loro storia, nata ai tempi dell’ Università, ha fatto sorridere i più. Oggi sono sposati da anni e hanno messo al mondo tre bambini quali George, Charlotte e Louis. Inoltre agli occhi di tutti sono sempre apparsi stupendi, ma ora nel vedere lo scatto con Kate in quella maniera gli inglesi hanno iniziato a temere il peggio…

Tranquilli, nessuno ha fatto del male alla duchessa di Cambridge! Si tratta di un’opera dell’artista e attivista aleXsandro Palombo, realizzata in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, del 25 novembre. Altre protagoniste di questa installazione artistica dal grande e profondo significato sono Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Christine Lagarde, Letizia Ortiz Regina di Spagna, Anne Hidalgo e Marin Le Pen.