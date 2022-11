Noemi Bocchi non regge il confronto con Ilary: asfaltata senza nessuna pietà

Da quando Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di prendere strade diverse, il gossip si è scatenato coinvolgendo anche terze persone e tra queste c’è sicuramente Noemi Bocchi.

Il giorno del compleanno di lui hanno deciso di uscire allo scoperto dandosi un bacio davanti agli invitati della festa. Eppure dal giorno in cui si sono dichiarati una coppia ufficiale, non sono mancate ulteriore critiche.

Nel periodo estivo è arrivata la notizia della separazione che ha colto tutti alla sprovvista. In modo diverso l’ex calciatore e la conduttrice hanno affrontato la derivata faccenda: lei è diventata più attiva sui social e ha staccato la spina concedendosi gli piacevoli viaggi mentre lui ha optato per il silenzio stando nell’ombra. Secondo fonti attendibili pare che Ilary abbia coinvolto un investigatore privato con lo scopo di smascherare l’ex marito e la nuova fidanzata.

In realtà i due le avrebbero messo i bastoni tra le ruote ufficializzando la loro storia d’amore. Si dice anche che stiano cercando casa per andare a vivere insieme e di recente si sono presentati allo stadio l’uno vicino all’altra. La splendida trentenne ha una bellezza tale da togliere il fiato, eppure qualcuno ha da ridire su questo dettaglio.

Ilary asfalta Noemi secondo gli utenti social

Tutti sono concordi nel dire che Noemi Bocchi sia dotata di un fascino tale da far perdere la testa a chiunque. Avrebbe conosciuto l’ex capitano della Roma durante un torneo di padel quando era ancora legato a Ilary Blasi. Totti ha sempre tutelato la sua dolce metà sostenendo che il loro sentimento si è fortificato solo in un secondo momento.

I fan di lui sono contenti che abbia riacquistato il sorriso, però qualcuno si è lasciato andare in un commento poco carino nei riguardi di Noemi. In pratica è stato detto che è di gran lunga più bella Ilary Blasi. Secondo altri non è assolutamente così, anzi si nota una certa somiglianza. A tal riguardo è intervenuto Totti dicendo che le due donne sono del tutto diverse. Inoltre di Noemi non ha apprezzato solo la bellezza, ma anche la sua presenza nei momenti più difficili della sua vita.

Francesco Totti e Noemi sul Red Carpet

La neo coppia ha fatto la sua apparizione sul Red Carpet dei Globe Soccer Awards, dove Francesco Totti era presente in qualità di ambasciatore della Serie A.

Essendo la compagna di un personaggio di grande spessore, Noemi è consapevole del fatto di essere presa di mira da chi vorrebbe un ritorno di fiamma con Ilary Blasi.