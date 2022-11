“Dopo i test Covid fanno entrare i test di gravidanza”: ennesimo scandalo al Gf Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip si stanno creando nuove dinamiche da quando sono entrati i nuovi concorrenti. Edoardo Tavassi, per esempio, ha portato tanta allegria e per questo motivo probabilmente resterà a lungo in gioco.

Tuttavia nelle ultime ore attenzione si sta focalizzando su un nuovo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini. Ha compiuto un gesto che non è passato inosservato alle telecamere nel cuore della notte. Ecco l’ennesimo scandalo al Gf Vip.

Le donne di quest’edizione sono le vere protagoniste. In primis c’è Antonella Fiordelisi che fa sempre parlare di sé da quando ha avuto inizio la sua avventura televisiva. Ha sostenuto Marco Bellavia per poi focalizzarsi su Edoardo Donnamaria. Ha avuto un confronto con l’ex Gianluca Benincasa che ha scatenato il gossip, in quanto è intervenuto anche Francesco Chiofalo.

All’inizio non vedeva di buon occhio i nuovi concorrenti, soprattutto Oriana Marzoli. Infatti spesso hanno avuto dei battibecchi, ma ora sembra che stiano facendo squadra contro Micol Incorvaia. La nuova amicizia ha fatto nascere dei dubbi che Sonia Bruganelli ha giustificato sostenendo che Antonella ha tenuto conto dei tantissimi follower dell’altra. Adesso il pubblico si sta concentrando più su altro e la faccenda riguarda sia Oriana che Antonino Spinalbese. Sul web in tanti hanno espresso il proprio parere.

“Ma state sentendo?”

L’ex di Belen Rodriguez ha sempre fatto credere di avere un debole per Ginevra Lamborghini. Da quando è uscita si è avvicinato a Giaele De Donà senza concretizzare nulla. Infine si sta sbilanciando con Oriana al punto tale che l’altra notte hanno nascosto il loro momento di passione sotto le coperte. Si sono sentiti dei gemiti inconfondibili, ragion per cui in tanti hanno ironizzato dicendo che oltre al test del Covid bisognerebbe proporre anche quello di gravidanza.

“Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi”, “Qualcuno porti un respiratore a tutti i Gin Tonic, pensate a come stanno dopo aver visto questa roba con Oriana”, “Per fortuna che stava pensando ancora a Ginevra”. “Ma state sentendo che versi che fanno?” e tanti altri commenti si possono leggere sul web in merito a quanto accaduto.

Curiosità su Oriana

Oriana è alta 158 cm e ha un fisico snello. In Spagna ha partecipato alla versione iberica di Uomini e Donne e ad altri programmi televisivi.

Dice che la sua bellezza è merito di Madre Natura affermando solo di essersi rifatta il seno per ben tre volte. In realtà sul web circolano delle immagini in cui sembra l’esatto opposto. Il chirurgo Luis Vecilla ha confermato che si sarebbe sottoposta ad altri interventi.