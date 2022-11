Natalia Titova e l’abbandono tra i dolori lancinanti: purtroppo alla fine si è dovuta arrendere

Ha fatto decisamente molto ma molto rumore a suo tempo l’abbandono da parte della ballerina e oggi compagna di vita di Massimiliano Rosolino, Natalia Titova, ma a quanto pare non ha potuto fare diversamente… Le sue parole che hanno spaccato letteralmente in due i cuori dei suoi fan, sempre più numerosi…

Quali sono state la cause che hanno indotto la bravissima ballerina russa a dire addio al programma danzereccio di Rai Uno che tanta fama le ha- indubbiamente- donato? Parla lei…

Molti dei fan della prima ora di Ballando Con Le Stelle non possono non conoscere la bellissima e bravissima Natalia Titova, che -però- da tempo a questa parte risulta non facente più parte del parterre del programma danzereccio condotto dalla splendida Milly Carlucci. Ma ora una domanda è d’uopo: che cosa l’avrà portata a maturare una decisione così sofferta e dolorosa? C’è stato- forse- un evento scatenante?

Il motivo dell’ addio

Magari qualcuno- perlomeno inizialmente – avrà potuto pensare che tale decisione fosse legata a delle questioni sentimentali, m in tala caso era decisamente ” andato fuori strada”. E lo abbiamo ben capito dopo aver ascoltato con grande attenzione le parole della stessa: “Questo problema al ginocchio non può sparire, può solo peggiorare. Per questo motivo ho smesso di ballare un po’ prima del previsto: sentivo che meglio di così non potevo fare, e che da quel momento in poi sarebbe solo stato peggio...”. Parole che sono state una doccia fredda per i suoi sostenitori che hanno avuto modo di conoscere la verità sul suo addio a Ballando durante una sua ospitata a Vieni da Me, condotto ai tempi dalla bellissima Caterina Balivo.

La confessione, una doccia fredda

“Sono nata con un problema al ginocchio , una osteomielite e i dottori mi avevano vietato qualsiasi tipo di sport. Da piccola ho rischiato di perdere la gamba e fino a 16 anni sono andata dal dottore due volte l’anno. Prima di entrare dal medico mia mamma si raccomandava di non dirgli che invece loro mi facevano fare sport. Ho fatto di tutto grazie a mio padre e a mia madre: ginnastica ritmica, pallavolo, nuoto, danza…”, ha poco dopo svelato l’artista.

E riguardo il suo addio a Ballando, che cosa ha confessato? “Mi è dispiaciuto, ma non volevo peggiorare davanti al pubblico italiano che mi guardava. Volevo finire quando stavo ancora al top e credo che tutti gli sportivi la pensino così. Sapevo che più di quello non avrei potuto dare. La decisione è stata veramente dura, ma ero consapevole che sarebbe stato meglio smettere in quel momento”.