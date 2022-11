Luciana Littizzetto, col cuore spezzato: perché i figli non la chiamano mamma

Luciana Littizzetto è una delle donne nel mondo dello spettacolo italiano più amate dal pubblico e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Nel corso della sua carriera ha accumulato una serie di successi che le hanno permesso di scalare la vetta del successo.

Per quanto riguarda la vita privata tutti sanno che ha due figli adottati quando era ancora fidanzata con l’ex compagno. Non la chiamano mamma e dietro a una simile scelta c’è un valido motivo.

Luciana Littizzetto ha confessato che l’idea dell’affido è stata consigliata da Maria De Filippi: “Un giorno Maria mi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che mi sono detta: ‘Ci provo anch’io’. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido…È un gesto di generosità assoluta, è diverso dall’adozione...Non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai, però intanto io ci sono, ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme”, ecco cosa aveva detto Luciana Littizzetto durante una delle sue innumerevoli interviste.

Nella vita della comica 14 anni fa sono entrati Jordan e Vanessa che all’epoca avevano rispettivamente 9 e 11 anni. In quel periodo lei era fidanzata con Davide Graziano. Dopo tanto tempo è stato completato il percorso di adozione e di ciò ne ha parlato nello studio di Che tempo che fa. Ha svelato anche un retroscena inaspettato.

“Non è più un problema. Ormai mi sono abituata”

Luciana Littizzetto ha detto a Fabio Fazio che i due figli la chiamano mamma solo quando sono davanti agli estranei. “Mi chiamano Lu quando sono soli con me. In effetti, non riescono tanto a dire mamma, una mamma naturale ce l’hanno. Non è più un problema. Ormai mi sono abituata, chi se ne frega”.

A prescindere da tutto la Littizzetto si dichiara entusiasta di aver raggiunto un buon rapporto con entrambi. Non pensava di esserne all’altezza, ma il suo amore e la sua tenacia le hanno dato la possibilità di ottenere un posto speciale nel loro cuore.

“Jordan è un disgraziato”

Come sempre, la Littizzetto lascia sempre spazio alla risata. Infatti ha raccontato alcune situazioni divertenti che hanno avuto come protagonisti i figli: “Jordan è un disgraziato, penso di essere la mamma che ha ricevuto più chiamati e dalla scuola al mondo…Intasava i bagni con la carta, poi ha venduto i miei autografi a 1 euro all’uno…Tagliava i capelli se li appiccicava sotto l’ascella per fingere di avere i peli”.

Poi è passata a Vanessa: “E’ meno matta di lui, ha delle malattie inesistenti: le frigge l’occhio, le punge il naso. E io devo contenere queste malattie immaginarie”.