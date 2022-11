Lutto a Ballando con le stelle : i telespettatori sono scioccati

E’ stata davvero una brutta vicenda quella capitata ad una componente del parterre di Ballando Con Le Stelle, ma i problemi non si sono fermati lì. Diciamo che poi ha anche dovuto fare i conti con una disapprovazione generale da parte di alcuni “leoni da tastiera”, ma che è successo? E di chi stiamo parlando? Il racconto dei fatti…

Una componente del cast del programma danzereccio di Rai 1, condotto dalla spumeggiante Milly Carlucci, costretto ad affrontare allo stesso tempo un lutto e una bufera mediatica che ricorderemo- di certo- molto ma molto a lungo...

Sono state ore tutt’altro che semplici quello che si è vista costretta- vi anticipiamo che si tratta di una donna- a trascorrere una facente parte del cast del programma danzereccio di Rai Uno, per il semplice fatto che si è vista tra due fuochi si potrebbe letteralmente dire, quello del lutto- assolutamente forte- per quanto riguarda la perdita della genitrice, e dell’altro un dissenso generale a gogo dovuto alla sua semplice decisione di voler mantenere fede ugualmente al suo impiego. Ma di chi si tratta?

Pioggia di critiche

Si tratta-come di certo molti avranno capito- di Selvaggia Lucarelli. Per lei, la più recente puntata del programma del sabato sera, non è stata- indubbiamente- una puntata semplice. Difatti la nota giornalista, oltre a dover affrontare il lutto per la dipartita della madre, ha dovuto fare i conti con l’idiozia e la cattiveria, decisamente acuta e profonda, di numerosi haters- comunemente detti leoni da tastiera, che l’hanno criticata e insultata proprio per aver preso parte alla trasmissione di puntata di Mamma Rai, nonostante la tragica scomparsa.

Su Social come Twitter, ma anche- per la verità-su Facebook e Instagram, sono apparsi diversi messaggi di persone che hanno iniziato a insultare la giornalista per il fatto di aver preso parte come di consueto a Ballando con le Stelle nel suo ruolo di giurata. Ma lei, stanca dei nuovi insulti, ha deciso di dare una degna risposta ali attacchi, decisamente forti, che ha scatenato- però- un vero e proprio putiferio.

Insulti che hanno indotto Selvaggia Lucarelli a scrivere un tweet, proprio durante la diretta del programma, per replicare agli haters che si erano già dati da fare e pure alla grande! Queste le sue parole: “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”. Tantissimi i like per lei che le hanno fatto sentire la vicinanza di persone che la stimano da tempo. Ma anche in questo caso non sono mancate le critiche. E la la bufera prosegue…