“Gli puzza l’alito a forza di….”: George Ciupilan umiliato senza il minimo scrupolo

Nella casa del Grande Fratello Vip sta accadendo di tutto. In questi giorni l’attenzione è focalizzata su alcuni concorrenti per via delle loro simpatie. Basta pensare a Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

Da non dimenticare Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tuttavia adesso i telespettatori non possono far altro che esprimere una loro opinione su una dichiarazione fatta da alcuni vipponi alle spalle di George Ciupilan. Ecco che cosa sta succedendo al ragazzo.

Il Grande Fratello Vip riserva sempre dei colpi di scena e ciò non fa altro che far restare incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori. Si sta parlando della avvicinamento di Antonino a Oriana che sta scatenando la gelosia di Giaele De Donà. Poi poi Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno andando avanti nella loro conoscenza senza alcun intoppo.

Nikita Pelizon sta trascorrendo più tempo con George Ciupilan in seguito al due di picche di Luca Onestini. Eppure sembrava che qualcuno la stesse attendendo al di fuori della casa, però lei pare che abbia smentito il suo fidanzamento. Su George qualcuno ha avuto da ridire, però non riguarda la sua amicizia con l’ex tentatrice di Temptation Island.

George preso di mira dal gruppo

Secondo il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini, Il ragazzo non sta creando delle dinamiche tra le mura della casa. Fatto sta che ha un’educazione e una maturità tale da spiccare su molti compagni di avventura. Il suo comportamento è esemplare, dunque può essere preso come modello di riferimento. Edoardo Tavassi ha speso belle parole sul suo conto, a differenza di Luca Salatino: “E’ muto non parla mai, io certe volte non so nemmeno come fa a non parlare. Secondo me gli pesano così tanto i capelli che la bocca sta sempre chiusa. Sta sempre fermo in quella cosa zitto”.

A rincarare la dose ci ha pensato Antonino con testuali parole: “A furia di non aprire mai bocca come fa a non puzzargli l’alito? Io capisco che non vuole mettersi in dinamiche che non gli interessano, ma cavolo non parla proprio. Anche io certe volte non ho pareri su altre cose…Però ogni tanto avrai una tua opinione?”. Ecco cosa è stato detto alle spalle del ragazzo e probabilmente nella puntata di stasera, lunedì 21 novembre, il conduttore ne parlerà.

Curiosità sul ragazzo

George è un noto influencer e ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Il collegio e La caserma. Tutti hanno notato il suo animo elettrico e poco predisposto a seguire le regole.

Nel reality, invece, si sta comportando nel migliore dei modi. Molti ricorderanno quando Antonella ed Edoardo si stavano baciando intensamente davanti a Micol. George le ha detto di andare a giocare a biliardo perché aveva capito il suo disagio in quel momento.