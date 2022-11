“Belen la odia”: a distanza di anni spunta la famosa amante di Stefano

Belen Rodriguez e Stefano De Martino finalmente sono tornati insieme per la gioia dei fan e soprattutto del piccolo Santiago. Si sono ridati un’altra possibilità e pare che per ora tutto vada a gonfie vele.

Sia Belen che l’ex ballerino di Amici hanno avuto delle relazioni, ma quelle di Stefano sono sempre state portate avanti all’oscuro. Infatti da poco è vero che lui avrebbe avuto un flirt con una conduttrice televisiva famosa e per di più sposata. Ecco di chi si tratta.

Belen e Stefano si sono conosciuti grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. In quel periodo lui era fidanzato con Emma Marrone, dunque non ha esitato a lasciarla per stare con la bellissima argentina. Una volta con volati a nozze sono diventati i genitori di Santiago, però si sono lasciati e lei nel frattempo ha conosciuto Andrea Iannone.

Poi sono ritornati insieme e non è andata bene, così Belen ha dato una possibilità ad Antonino Spinalbese che ha reso padre di Luna Marí. Dopo la tempesta finalmente è arrivato il sole ed entrambi hanno deciso di gettare le basi per una storia d’amore forte e stabile. Anche Stefano si dice che abbia avuto dei flirt e uno di questi riguarderebbe una conduttrice. Proprio per questo motivo si sarebbero detti addio qualche anno fa. Volete un indizio? Ha condotto programmi televisivi di spicco di canale 5, come L’isola dei famosi.

Lo scoop lanciato da Dagospia

La conduttrice in questione non sarebbe altro che Alessia Marcuzzi. A lanciare lo scoop ci aveva pensato Dagospia: “C’è un filo rosso che lega alla fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi: la reazione clandestina scoperta da Belen tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi”.

I diretti interessati (tranne Belen) hanno smentito il pettegolezzo, ma chi è ben informato ha detto l’esatto opposto. Alessandro Rosica, l’esperto di gossip, ha sempre risposto in questo modo ai più curiosi: “Belen e la Marcuzzi si odiano”.

L’incontro dei due uomini

Stefano e la Marcuzzi, a distanza di un anno da quanto si è detto, sono stati beccati dai fotografi del settimanale Chi in un ristorante di Capri e con loro c’era il marito di lei, Paolo Calabresi Marconi. Tra i due uomini non c’era alcuna tensione, chiaro segno che la liaison non ha mai avuto alcun fondamento.

Del flirt si è parlato dopo che Belen aveva trovato dei messaggi ambigui su un dispositivo elettronico di lui. Ora che Stefano è tornato con la madre del figlio, verrà messo da parte ogni tipo di astio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.