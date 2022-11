Cristel Carrisi, gli ha detto addio per sempre: c’è stato poco da fare

Rivelazione- a dir poco- sconvolgente quella fatta dalla terzogenita del cantante di Cellino San Marco, ovvero Cristel Carrisi, che ha lascito letteralmente tutti quanti senza parole. La sua è stata una decisione che sembra essere irreversibile. Ecco che cosa è successo con il racconto dei fatti…

Quale nuovo scoppiettante Gossip ha ora fatto capolino nella famiglia Carrisi? Sembra che riguardi stavolta la bionda Cristel… Le sue parole non sono passate- di certo- inosservate…

Della famiglia Carrisi composta da Albano e Romina Power e i loro figli si è sempre parlato molto e davvero tante sono” le cose “che sono state dette su di loro. Indubbiamente è stata- ed è tuttora a onor del vero- una delle famiglie più chiacchierate d’Italia su cui i riflettori sono sempre accesi. In questo caso la protagonista dei rumors, assi ghiotti, è una delle loro splendide figlie, in particolare Cristel Carrisi.

Non opera nel mondo dello Spettacolo

Se Yari, il suo fratello maschio, ci ha fatto sognare in passato per alcune sue appassionanti storie d’amore e ora Romina Jr è diventata una star del Piccolo Schermo grazie alla sua presenza da due anni a questa parte in qualità di ospite fissa a Oggi è un altro giorno, condotto dalla carismatica Serena Bortone, dove ha anche trovato l’amore negli occhi del regista della nota trasmissione, Cristel ha deciso di mantenere un profilo più basso e di non operare più, come aveva fatto in passato, nel vasto mondo dello Spettacolo.

Oggi fa la mamma e la moglie a tempo pieno

Tra l’altra sappiamo che a un certo punto della sua vita aveva pure deciso di cancellare tutti i suoi profili social, lasciando nello sgomento dei suoi fan che- come è normale che sia- non hanno affatto preso bene la notizia. Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a fare ciò? E ‘ successo- forse- qualcosa di grave? Si tratta – a quanto pare- di motivazioni strettamente personali. Come certo ricorderete che la ragazza è comparsa in Tv diverse volte anche come presentatrice e cantante, anche se ha dovuto abbandonare la carriera canora molto presto anche a causa dei numerosi haters che si sono scagliati contro di lei con una certa furia. Lei poi si è sposata con Davor Luksic, ricco e importante imprenditore croato con il quale ha costruito una splendida famiglia.

In ogni caso della sua vita privata, che da tempo vive in Croazia, non si sa molto anche perché la ragazza ha sempre mantenuto il riserbo sulle proprie questioni personali che tali per lei devono assolutamente rimanere. Ma in una delle Storie, caricate su Instagram dall’adorata sorella Romina, si nota che le due siano andate in vacanza insieme in Grecia. Forse Cristel aveva bisogno di cambiare aria? Del resto in quel periodo si mormorava di una forte crisi con il marito della quale lei non ha mai voluto parlare. E- dunque- in realtà per questo motivo che ha deciso di dire stop ai Social per un certo periodo? Per molti sì…