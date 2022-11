Alfonso Signorini, mette in piazza i dettagli piccanti su Maria De Filippi: “Il sesso? Lei è…”

Clamorosa rivelazione del re del gossip su una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana, che è ancora una volta al timone del Grande Fratello Vip che quest’anno sta mettendo in scena momenti davvero tosti. Ma ora lui spiffera tutto su Maria De Filippi…

Le parole a volte possono essere davvero delle bombe, ma quelle pronunciate dal direttore del magazine Chi stavolta sono davvero incredibili. I telespettatori ora vogliono sapere tutto quanto…

Questa volta il “bersaglio” del re del gossip è una delle coppie più longeve e seguite di sempre del vasto mondo dello Spettacolo Italiano. Stiamo parlando di quella formata da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Lei è l’indiscussa signora della televisione nostrana, mentre lui è lo storico volto del giornalismo italiano che ancora oggi fa il botto di ascolti sul Piccolo Schermo. Entrambi si amano da più di 30 anni e hanno passato insieme anche momenti molto difficili, come -ad esempio- il fallito attentato all’uomo.

Signorini dice la sua

Quando Maria conobbe Maurizio le loro età erano davvero diverse e in molti si chiedevano come potessero fare a convivere. Molti poi avevano ipotizzato che la loro storia non sarebbe durata un granché e- invece- alla faccia dei chiacchieroni loro sono ancora uniti e più innamorati che mai! Tra l’altro c’è anche da dire in ennesima loro difesa che in tutti questi anni mai una parola è stata detta fuori posto. Ma ora a mettere- come si suol dire- zizzania tra moglie e marito ci ha pensato Alfonso Signorini…

La De Filippi…

Quando è stato ospite da Piero Chiambretti nel suo seguitissimo programma trasmesso Rete 4, il giornalista si è lasciato andare a delle confessioni davvero scottanti. Queste le sue parole: “Se esistono matrimoni bianchi vip? Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano… Andando invece ai giorni nostri ci sono la De Filippi e Costanzo“.

Ma che cosa ha voluto dire l’uomo con questo? Lo ha spiegato poco dopo dicendo: “Sono 24 anni che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate, ma nella stessa casa. La De Filippi ha sempre dichiarato di essere una pippa per quanto riguarda il sesso“.

Ma poi, dopo il pepe, ecco che è arrivato anche un po’ di zucchero! Difatti ha poi voluto fare una bella sviolinata ai due dicendo: “Con Maurizio Costanzo si amano alla follia, sono una coppia solidissima. Probabilmente faranno ancora qualcosa insieme, ma diciamo che non mettono di certo il sesso al centro del loro rapporto”.