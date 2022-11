Damiano dei Maneskin, la malattia senza una cura: purtroppo è arrivato il triste dramma

All’apice del successo, il frontman dei Maneskin, la rockband del momento, si trova ad affrontare una tremenda situazione che lo preoccupa molto e che- sovente- non lo fa nemmeno dormire come si deve la notte. Di che cosa si tratta?

Vincitori del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, dove l’ultimo italiano a trionfare era stato Toto Cutugno nel 1992, i Maneskin hanno riportato il rock italiano sul tetto del mondo. E ancora oggi stanno macinando successi su successi. La loro ascesa è inarrestabile. Ma nella vita del loro leader c’è anche un dramma…

Pochi giorni fa è stata annunciata anche una collaborazione con Iggie Pop. Merito- certamente- del sound potente, ma anche di ballad assai struggenti, Damiano e gli altri ormai non smettono di far parlare di loro praticamente ovunque, anche in America. Hanno scalato le classifiche italiane e straniere in pochissimo tempo con singoli come Torna a Casa e Morirò da Re, tanto per citarne davvero solo alcuni. Il loro cantante è sensuale e sa tenere il palco, così come- del resto- gli altri tre componenti della band che sono anche grandi amici. Ed è anche questo il grande collante che li rende uniti.

Damiano, il re dei gesti estremi

La loro storia è quella di un normale gruppo di ragazzini che inizia a suonare per la mera voglia di stare insieme e divertirsi. Damiano- in particolare- è il co-fondatore della band, insieme alla bassista Viktoria De Angelis che sovente infiamma il Web con sui scatti dove ben poco spazio lascia all’immaginazione.

Lui è assolutamente istrionico sul palco ed è anche stato spesso al centro di gesti che hanno fatto molto discutere per giorni interi. Come la polemica, particolarmente accesa, su un presunto uso di cocaina dello stesso odurante la diretta dell’Eurovision. La notizia è stata poi ben presto smentita e Damiano si è volontariamente sottoposto al test antidroga che poi è risultato negativo, alla faccia delle malelingue.

Quando poi la band si è esibita in Polonia in diretta tv proprio in concomitanza del Gay Pride, il giovane sul palco ha baciato il chitarrista Thomas, lanciando -di fatto- un forte e assai potente messaggio contro l’omofobia che non è-chiaramente- passato inosservato e che- in men che non si dica- ha fatto il giro del mondo.

Il dramma della fidanzata

Ma la vita del giovane non è fatta solo di questo. Difatti, oltre al successo deve affrontare anche una situazione molto ma molto delicata che -purtroppo- non accenna a migliorare. Ma andiamo per gradi… Damiano è fidanzato da anni con Giorgia Soleri, modella, influencer e scrittrice, dotata di una personalità forte ed eccentrica come quella del suo affascinante fidanzato . Ed è lei che soffre di una malattia molto invalidante. Sapete di che cosa si tratta?

Si tratta della vulvodinia, che altro non è che una malattia organica e ginecologica, fortemente caratterizzata da infiammazione della vulva. Giorgia a causa di ciò deve affrontare bruciori lancinanti e dolore cronico in molte occasioni della sua vita intima. E‘- inoltre- una patologia molto invalidante-come abbiamo già giustamente accennato- di cui- dati alla mano- soffre una donna su 7 in Italia. Inoltre è spesso definita “invisibile”, dato che è davvero molto difficile da diagnosticare. Inoltre cure vere e proprie non esistono, solo dei piccoli palliativi. E la giovane, essendo molto seguita sui Social, li utilizza per parlarne e per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia, ancora sconosciuta ai più.