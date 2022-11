Albano e Romina beccati l’uno sopra l’altra: la foto fa boom di like

Albano Carrisi e Romina Power hanno fatto la storia della musica italiana esibendosi sul palcoscenico insieme mano nella mano. Nonostante abbiano preso strade diverse tanti anni fa, continuano ancora a emozionare la vasta platea di fan.

Di recente la cantante ha fatto parlare per via di una foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ha ottenuto tantissimi like, in quanto qualcuno ha versato qualche lacrima. Ecco il motivo di tanta commozione.

Albano Carrisi e Romina Power si sono sposati il 26 luglio 1970 ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti su un set cinematografico del film Nel sole in cui entrambi hanno avuto il ruolo di protagonisti nel 1967. Dopo un anno di fidanzamento hanno deciso di fare il passo importante diventando poi genitori di Ylenia, Yari Marco, Cristel e Romina Junior Jolanda.

Purtroppo la primogenita è scomparsa e ancora oggi la faccenda è avvolta nel manto del mistero. Nonostante sia stata dichiarata la morte, Romina Power è ancora sicura che un giorno la riabbraccerà. Questa è stata una delle cause che ha determinato il loro addio. Il cantante di San Marco di Cellino è felice accanto a Loredana Lecciso, però è rimasto in buoni rapporti con l’ex moglie. Ulteriore conferma è stata data da un gesto della cantante.

“Questa foto è meravigliosa”

Essendo un personaggio pubblico, Romina Power tende sempre ad aggiornare i suoi follower con scatti imperdibili. Condivide la sua quotidianità su Instagram, incluso il suo passato. Da qualche ora ha pubblicato una vecchia foto di famiglia con queste parole riportate nella didascalia: “Ylenia con la sua famiglia al mare negli anni ‘70 quando in Puglia venivano in pochi anche in Agosto”.

I due cantanti sono giovanissimi, e innamoratissimi, e in compagnia della piccola Ylenia. Erano gli anni più belli della loro favola d’amore perché non mancava nulla. In pochissimo tempo tanti sono stati i commenti e i like, chiaro segno che la famiglia Carrisi è amatissima.

Notizie su Ylenia

Nata il 29 novembre 1970, la ragazza fu vista per l’ultima volta in un hotel di New Orleans il 6 gennaio 1994. Uscì un giorno per non fare più ritorno lasciando in camera zaino, passaporto, macchina fotografica, bagagli e vestiti. Tempo fa alcuni hanno dichiarato di averla vista a Berlino, capitale delle Germania.

Romina Power crede ancora che la figlia sia viva mentre l’ex marito ha perso le speranze. Un evento che ha segnato la loro vita, ma a prescindere da ciò vanno avanti con un sorriso (forzato) sulle labbra.