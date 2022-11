Michelle Hunziker, l’ha trovata così: attaccata ai tubi e ai macchinari | la corsa in ospedale

Michelle Hunziker, donna bellissima e professionista tutta di un pezzo, a breve diventerà nonna per la prima volta. E ciò, come ha anche raccontato la stessa sui Social, dove è molto attiva, le rende il cuore pieno di gioia, oltre che di immensa emozione. Tornata single, dopo la fine del suo secondo matrimonio e della su liason tardo primaverile ed estiva con il sensuale Giovanni Angelini, pare essersi riavvicinata al suo secondo ex marito. Tuttavia ora è una notizia di tutt’altro genere che sta facendo parlare a gogo di lei sul Web…

Si tratta di un vero proprio dramma il cui racconto ha sconvolto i suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora. Parla di corsa in ospedale…

Michelle Hunziker è- indubbiamente- una delle showgirl più amate nel nostro Paese in nome della sua fulgida bellezza, della sua straordinaria fisicità e della sua assolutamente irresistibile simpatia. La donna poi è sempre al centro di vere e proprie bufere mediatiche per via del suo privato, decisamente alquanto turbolento, che come tale non riesce mai e poi mai a rimanere. Del resto da quando, ancora giovanissima, ha sposato il ben più maturo Eros Ramazzotti, lei è andata sulla bocca di tutti. Poi la separazione con relativo divorzio che ha lasciato l’amaro in bocca ai fan della coppia. Oggi i due sono in ottimi rapporti e si vogliono un gran bene.

Dopo Eros è arrivato Tomaso ma…

Dopodiché Michelle ha avuto alcuni flirt e ha deciso di aprire nuovamente il cuore al più giovane Tomaso Trussardi con il quale ha convolato a nozze e ha messo al mondo Sole e Celeste, ma nemmeno con lui è durata e dopo dieci anni d’amore si sono detti addio. Ma ora pare che ci sia stato un riavvicinamento. Se lui ha trascorso un’estate da single, lo stesso non si può dire- di certo- di lei che è volata tra le braccia del bellissimo medico Giovanni Angelini, che ha anche presentato alla figlia maggiore Aurora, nata dal suo primo matrimonio. Ma poi, una volta tornata a casa, a Milano, di lui si sono perse le tracce…

Il drammatico racconto

E ciò lo abbiamo potuto notare osservando con grande attenzione il suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove c’è spazio solo per lei e per le sue creature, in particolare per Aury che sta per renderla nonna per la prima volta. E riguarda proprio lei il racconto, decisamente forte e drammatico, che l’artista svizzera ha rilasciato un po’ di tempo fa in Tv…

La rivelazione è stata fatta a Verissimo, il rotocalco di Canale 5, condotto dalla splendida Silvia Toffanin, mentre l’avvenimento è accaduto anni e anni fa, più precisamente quando la donna, che era ancora sposata con Trussardi, era in attesa di Sole. Ma che cosa è successo?

In pratica nel cuore della notta Michelle ha ricevuto una telefonata nella quale le hanno riferito che Aurora era priva di conoscenza a causa dell’alcol. La ragazza, all’epoca era ancora minorenne, dal momento che aveva solo 17 anni , è stata portata all’ospedale pediatrico.

La mamma, spaventatissima, si è fiondata sul posto e ha trovato la a figlia attaccata ai dubbi ed all’elettrocardiogramma. Si è trattato ovviamente- di una scena molto dura da sopportare per un genitore e che lei ha fatto molto fatica a dimenticare. Come la figlia si è ripresa, l’ha sgridata e indotta a non frequentare mai più due persone che erano decisamente troppo dannose per lei. Alla fine Aurora l’ha ascoltata e- con il passare del tempo- pure ringraziata per la decisione le aveva fatto prendere.