Francesca Chillemi senza vergogna su Can: “Non è stato facile per…”

Francesca Chillemi parla di Can Yaman e ammette che non è stato facile, perlomeno all’ inizio, lavorare al meglio per la fiction Mediaset Viola come il mare che è stato un vero successo di pubblico e per la quale si prevede un sequel.

Francesca Chillemi svela un retroscena- davvero accattivante- sul bellissimo attore turco e sulla serie che li ha visti indiscussi protagonisti Da poche settimane si è conclusa la prima stagione della fiction del venerdì sera di Canale 5, la quale ha saputo intercettare e conquistare il gradimento di una vasta fetta di spettatori, giovanissimi inclusi. Le parole dell’ attrice…

Terminato l’appuntamento in tv, l’ex Miss Italia ha ammesso- senza tanti giri di parole- che in un primo momento non è stato affatto facile trovare un punto d’intesa con il suo nuovo partner professionale che è molto amato anche nel nostro Paese, in nome del suo incredibile fascino.

Tra l’altro l’appuntamento con Viola come il mare è stato uno dei più attesi e seguiti della stagione autunnale Mediaset. La fiction che ha visto come indiscussi e splendidi protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman ha conquistato il gradimento di quasi tre milioni di spettatori, che settimana dopo settimana si sono appassionati alle vicende della coppia composta da Francesco Demir e Viola Vitale.

Lei ora rivela tutto

Un successo dovuto in primis al grande feeling che si è venuto a creare tra di loro anche se, in una recente intervista, la donna ha svelato che in un primo momento non è stato proprio facilissimo lavorare a stretto giro con lui . Inoltre ha reso noto un retroscena su questa esperienza professionale che ha anche avuto modo di far chiacchierare i più sulla nascita di una loro liason amorosa che non c’è mai stata.

“All’inizio non è stato facile. Venendo dalla Turchia per Can inizialmente era difficile recitare in una lingua non sua”, ha svelato Francesca che ha poi tosto aggiunto: “Ma alla fine si è dimostrato migliore di me: ha una memoria pazzesca“. E mentre lei è sul set di Che Dio ci aiuti, lui ha deciso di dire la sua sui Social per l’immensa gioia delle sue fan che sono sempre più numerose.

Da un po’ di settimane a questa parte il divo turco aveva fatto perdere un po’ le sue tracce, fino alla pubblicazione di un nuovo spot pubblicitario che ha mandato in men che non si dica in tilt le sue ammiratrici. In esso Can si è mostrato sotto la doccia. mettendo in luce il suo fisico da urlo. E ciò è bastato per attirare ancora una volta l’attenzione su di lui…