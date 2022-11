Antonino Spinalbese, la malattia l’ha sconvolto: com’è ridotto

L’ex compagno di Belen Rodriguez, nonché padre della sua piccola Luna Marì, racconta il difficile momento che sta attraversando e l’amore che prova per la sua bambina. Le sue parole che colpiscono dritto al cuore all’ interno della Casa.

Antonino Spinalbese ha svelato la malattia da cui è stato colpito e che ha scoperto soltanto pochi mesi fa. E ora i fan sono davvero preoccupati per lui. Come sta oggi?

Antonino Spinalbese ha rivelato che il suo disagio del quale ha dato ampio sfoggio al Grande Fratello Vip, proverrebbe da una malattia che sembrerebbe debilitarlo parecchio e che lo ha provato sia fisicamente che psicologicamente. In poche parole da allora lui non è più lo stesso! Ma di che cosa si tratta?

Antonino e la salute

Quando si parla di salute dobbiamo tutti quanti- vip o non vip- fare davvero molta ma molta attenzione dal momento che è un dono prezioso, o meglio il più prezioso, che abbiamo e che- pertanto- dobbiamo cercare con tutte le nostre forze di metterla sempre al primo posto e di prendercene cura come si deve. Perché quando manca è davvero un gran problema. E l’ex di Belen lo sa molto bene!

Ha il pancreas di un anziano

Antonino soffre di malattia autoimmune al pacreas. Intervistato a Storie Italiane, il 27enne ha raccontato sena tanti giri di parole: “Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano…”. E questa è stata- indubbiamente- una dichiarazione molto forte che ha sconvolto i numerosi telespettatori della splendida Eleonora Daniele. Poco dopo l’uomo ha continuato dicendo: “All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”.

Insomma, non si è trattato affatto di un problema da poco. Ma dove ha trovato la forza necessaria per affrontare tutto questo? A quanto pare in Luna Marì , la bambina nata dalla breve relazione con la Rodriguez. “Io continuo a respirare grazie a mia figlia. Mi sento davvero molte volte in un film. E’ la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto”, ha candidamente confessato con gli occhi di padre profondamente innamorato per poi concludere il discorso dicendo: “Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale“.