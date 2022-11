Anna Tatangelo col pancione: lo scatto fa venire gli occhi lucidi

La foto- del tutto- inaspettata della cantante di Sora Anna Tatangelo in dolce attesa ha commosso il pubblico sui Social. Lei sempre più bella ed emozionante. Un vero incanto di donna! E sono lacrime di commozione per i suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora…

La bella Anna Tatangelo continua a emozionare il suo vasto pubblico, che da oltre dieci anni la segue e la sostiene con grande entusiasmo. E ora lo sta facendo più che mai!

La sua carriera nel vasto mondo discografico, procede a gonfie vele da quando era solo un’adolescente e vinse il prestigioso Festival di Sanremo nella categoria Giovani a solo 16 anni. Da lì, non ha mai smesso di cantare, riscuotendo sempre un enorme successo. Da allora- come si suol dire- di ” acqua sotto i ponti” ne è passata davvero parecchia e oggi lei è un’artista con la ” A” maiuscola, oltre che una meravigliosa donna di 35 anni. Inoltre, come è anche giusto e assolutamente normale che sia, in questi anni, la sua vita è cambiata parecchio, non solo dal punto di vista lavorativo, ma soprattutto privato e sentimentale… Come non ricordarci poi la sua assai turbolenta storia, ormai conclusa da un po’ di tempo, con Gigi D’Alessio?

Un grande amore chiamato Gigi

I due, infatti, dichiararono di stare insieme nel 2006, mentre lui era ancora sposato con la sua storica compagna, nonché unica moglie con la quale aveva costruito una splendida famiglia. Per Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli, fu una doccia fredda, anzi proprio gelata, e per diverso tempo i rapporti tra i tre furono molto delicati. La relazione – come di certo ricorderete- fece scandalo anche per la differenza d’età: lui aveva già quasi quarant’anni, mentre lei neanche venti! Nonostante tutto il loro amore è durato per parecchi anni e si è concluso solo nel 2020, gettando così nello sconforto più totale, i rispettivi fan.

Dalla relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha avuto un figlio che è venuto al mondo nel 2010 e che si chiama Andrea. Si tratta del primo figlio per lei e del quarto per il cantautore napoletano, che, dopo la separazione, nel 2022 ha avuto il quinto dalla nuova compagna, ovvero la giovane Denise Esposito. Dopo la rottura, la cantante ha mantenuto uno stile di vita più riservato, preferendo non parlare di altri uomini nel suo cuore. Tuttavia sappiamo che ha avuto una bella storia con il giovane cantautore Livio Cori con il quale è finita, nonostante ci fossero tutti i presupposti per un futuro insieme. Ma ora lei spiazza tutti quanti pubblicando una foto sui Social con un bel pancione…

Ma l’artista è di nuovo incinta? In realtà no, ma qualche tempo fa ha postato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram una foto- per l’appunto- con il pancione, che ha immediatamente ottenuto migliaia di like e commenti a gogo. Si tratta- in poche parole- di una foto dal sapore squisitamente vintage, risalente al 2009, che aveva pubblicato nelle Stories in occasione della 10 years challenge, ovvero una bella e assai romantica sfida dove occorreva paragonare una foto attuale a una di dieci anni prima. E i suoi fan hanno cominciato a sognare ancora una volta…