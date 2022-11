Tomaso Trussardi, spunta il volto di Uomini e Donne: l’imprenditore pronto a una nuova love story

Tomaso Tussardi è noto per essere stato il marito dell’inimitabile Michelle Hunziker. Purtroppo dopo anni di matrimonio hanno deciso di prendere strade diverse. Nonostante ciò i fan sperano sempre di rivederli insieme un giorno.

Lei ha troncato subito dopo l’estate la relazione con Giovanni Angiolini mentre lui non è mai stato visto in compagnia di una donna. Eppure in questi giorni pare che stia vedendo una dama del Trono Over di Uomini e Donne. Ecco chi potrebbe rappresentare un pericolo per una delle coppie più amate del piccolo schermo.

Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati sposati per circa 10 anni e dal loro amore sono nate due splendide bambine. Come un fulmine a ciel sereno hanno comunicato attraverso la stampa la loro separazione e da allora tante cose solo cambiate. Michelle Hunziker è stata vista spesso in Sardegna dove vive e lavora l’ex concorrente del Grande Fratello. I fotografi hanno scattato delle foto dei due mentre si lasciavano andare alla passione in barca nelle splendide acque dell’isola italiana.

Adesso la conduttrice è di nuovo single e non vede l’ora di poter abbracciare i suoi nipotino. Per quanto riguarda l’ex marito è sempre stato lontano dai gossip, ma ora è il protagonista assoluto perché sarebbe frequentando un’ ex dama del programma di Maria De Filippi.

Una bellezza senza paragoni per Trussardi?

A fare questa supposizione ci ha pensato Amedeo Venza, un influencer a cui non sfugge nulla. I follower sanno che è molto amico di Pamela Barretta e qualche volta ha lasciato intendere una loro ipotetica amicizia. Probabilmente potrebbe essere lei ad averlo stregato. Molti ricorderanno il periodo della sua presenza nello studio dove ha tenuto tutti con il fiato sospeso per la sua relazione con Enzo Capo.

A causa di incomprensioni si sono lasciati e lui è convolato a nozze con un’altra. Bella da far perdere la testa a chiunque, la notizia inerente a Pamela per il momento non ha avuto né una conferma né una smentita. Del resto si sta anche dicendo che tra i due ex coniugi ci potrebbe essere un ritorno di fiamma.

Un tentativo di riconciliazione

I fan sperano in un loro ricongiungimento, soprattutto dopo che sono stati beccati a una cena. Secondo fonti attendibili pare che sia stata proprio lei a chiedergli di non parlare alla stampa.

I fan sperano che Trussardi possa vivere quotidianamente le figlie Sole e Celeste. Inoltre vorrebbero anche che si ricucissero i rapporti con Aurora Ramazzotti che a breve diventerà madre. Sicuramente l’arrivo della cicogna sarà un bel momento per riunire tutti sotto lo stesso tetto.