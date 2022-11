Riconoscete questa bambina? Oggi è una grandissima showgirl

La splendida bambina della foto è un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Molti sono concordi nel dire che abbia fatto la storia della televisione partecipando a innumerevoli programmi.

Lo scorrere del tempo non ha inciso per niente sulla sua strepitosa bellezza. Volete un indizio? Tempo fa si è messa alla prova nello studio di Tale e Quale Show ed è stata presa di mira da uno dei giurati. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

È nata a Torino il 2 luglio 1971 ed è un’artista a tutto tondo: showgirl, conduttrice televisiva, opinionista e attrice. All’inizio della sua carriera si è dedicata al canto, ma poi ha intrapreso tutt’altro. Ha frequentato il liceo artistico e ha esordito nel teatro nel 1977 con un ruolo nella commedia L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde.

È comparsa in alcune pellicole cinematografiche come Sapore di mare del 1983. È stata anche una valletta del game show Ok, il prezzo è giusto! condotto da Gigi Sabani. Ha condotto anche una trasmissione a tema calcistico su Montecarlo accanto a Massimo Caputi del 1990 e nel 1992 ha presentato il Festival di Sanremo con Pippo Baudo e Milly Carlucci. Ha condotto anche Domenica in, ma quell’edizione non fu fortunata per via degli ascolti bassi. Stiamo parlando della famosissima Alba Parietti.

Un curriculum degno di tutto rispetto

Alba Parietti è stata sia la prima conduttrice donna di Striscia la notizia che una delle donne di punta del Bagaglino. Nel 2006 ha partecipato alla prima edizione di Notti sul ghiaccio e ha condotto Lucignolo su Italia 1 accanto a Melita Toniolo e Maurizio Trombini.

È stata anche ospite fisso di Pomeriggio cinque e Domenica cinque di Barbara D’Urso. La produzione di Scherzi a parte l’ha presa di mira facendole uno scherzo che sicuramente è rimasto impresso nella mente dei telespettatori. Contemporaneamente si è dedicata anche alla scrittura al punto tale da pubblicare il suo terzo libro nel 2020 con il titolo La cacciatrice di narcisi.

Curiosità su Alba Parietti

Nel 2021 ha partecipato come concorrente al programma condotto da Carlo Conti sulla Rai. L’anno successivo ha partecipato come concorrente alla terza edizione de Il cantante mascherato. Poi è comparsa in qualche puntata del Grande Fratello Vip per far visita al figlio Francesco Oppini.

Frutto del matrimonio con Franco Oppini, dal quale la Parietti ha divorziato nel 1997. A seguire nella sua vita ci sono stati altri uomini. La relazione più recente risale al 2014 ha avuto inoltre una relazione con Cristiano De André. Per ora non si sa se c’è qualcuno nel suo cuore.