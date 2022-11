Kate Middleton, la rivelazione che ha scioccato il mondo: “Non può più camminare”

La famiglia reale inglese sa come catturare l’attenzione sia dei sudditi che del resto del mondo. Le dinamiche tra i membri della Corona sono sempre ricchi di colpi di scena.

Secondo fonti attendibili sembra che adesso abbia i riflettori puntati addosso Kate Middleton. È stato il marito il Principe William a parlare di un suo problema che non ha fatto altro che peggiorare nel corso del tempo. Ecco che cosa sta succedendo.

In questi giorni si stava parlando di un piccolo inconveniente che Re Carlo III ha dovuto affrontare senza alcun preavviso. Sono arrivate le dimissioni del ministro Liz Truss, la quale potrebbe essere sostituita da Rishi Sunak e Boris Johnson. Non è ancora chiaro il motivo di una simile scelta, ma una cosa è certa: bisogna subito procurare un braccio destro al sovrano per svolgerà meglio le sue attività regali.

Adesso sono emersi alcuni retroscena davvero sbalorditivi sul conto di Kate Middleton. Amata dai sudditi, rappresenta l’emblema dell’eleganza. Infatti ogni evento è ottimo per mostrare degli outfit pazzeschi. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza indescrivibile, in quanto la sua caratteristica principale è il sorriso. Purtroppo sta facendo i conti con un qualcosa di spiacevole al punto tale da essersi trasferita altrove.

“I tempi sono cambiati”

A spiegare come stanno realmente le cose è stato il Principe William, il quale di recente ha lasciato un comunicato alla stampa in cui spiega perché si sono trasferiti con i figli nella residenza di Adelaide Cottage, nella contea inglese di Berkshire.

Una giornalista ha confermato questa voce di corridoio aggiungendo le seguenti parole: “Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un enorme sicurezza. Kate non può più camminare nel parco come faceva a Diana. I tempi sono cambiati. Tutti sanno cosa stai facendo e dove sei”. Ecco cosa sta succedendo a Kate Middleton. Non ha più la sua libertà, ragion per cui allontanarsi dal Regno non può che essere un sollievo.

Una monarchia moderna

William e Kate Middleton sono amati dai sudditi perché con la loro attività non fanno altro che rendere la monarchia più moderna e meno legata alle tradizioni. A differenza del Principe Harry e Meghan Markle, loro seguono le regole di Buckingham Palace, ma puntando allo stesso tempo su una vita normale da condurre con estrema tranquillità.

Infatti nella nuova struttura residenziale non ci sono i domestici. Ciò dimostra che hanno intenzione di lanciare un messaggio che porterebbe appunto grandi risultati nel mondo della nobiltà inglese.