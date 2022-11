Chiara Giordano, dopo anni la triste verità su Raoul: Ecco cosa mi ha fatto

Chiara Giordano, l’ex splendida moglie dell’attore Raoul Bova, ha rivelato un doloroso retroscena sulla loro separazione che tanto ha fatto parlare di loro. I fan della ormai ex coppia vogliono saperne assolutamente di più!

Chiara Giordano e Raoul Bova si sono separati ormai da quasi dieci anni, in pratica da quando nel 2013 lui dichiarò di essersi innamorato di un’altra donna, ovvero la bellissima Rocio Morales, sua attuale compagna con la quale ha messo al mondo due bambine.

Per l’ex moglie, che non se lo aspettava assolutamente, fu- chiaramente una doccia fredda, o meglio. bella gelata, decisamente difficile da superare e- all’ inizio- anche da accettare . La coppia stava insieme dagli Anni ’90 e si era sposata nel 2000. Dal loro amore sono nati due figli, oggi adulti, quali Alessandro e Francesco. Anche il pubblico rimase sorpreso da questa notizia che non pareva vera dal momento che sembravano il ritratto della felicità. Ma ora Chiara ha deciso di tornare sull’argomento, rilasciando anche dichiarazione inedite a riguardo…

Lui era la star del Cinema

Come riportato da ilsussidiario.net, l’ex compagna del noto attore ha rivelato che si erano conosciuti mentre lei frequentava l’università, nel 1997. All’epoca, lui era già abbastanza famoso dal momento che aveva già lavorato al Cinema e si stava avviando verso una promettente carriera di successo che sta vivendo ancora oggi. Ricordiamo che allora uno dei film di maggiore successo datato 1993, era stato il dolcissimo Piccolo grande amore dove aveva interpretato il ruolo del protagonista maschile, Marco, un ragazzo semplice che si innamorava di una principessa alquanto ribelle. Insomma, una sorta di favola moderna, che aveva fatto innamorare perdutamente di lui le donne italiane, giovanissime in primis.

Si è sentita una nullità

Chiara Giordano non lavora in tv, bensì è una veterinaria. Ha raccontato di averlo conquistato in maniera alquanto insolita. Queste le sue parole a riguardo: “L’ho conquistato ballando il Meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi“.

All’epoca lui era appena uscito da una relazione con l’attrice Romina Mondello, ex ragazza di Non è la Rai e -forse -stava cercando una ragazza più semplice, proprio come lei, che aveva deciso di non operare nel vasto mondo dello Spettacolo. Tra i due fu colpo di fulmine e ne è seguita una lunga e felice storia d’amore che è finita nel 2013, quando l’attore ha rivelato di essersi innamorato di una collega molto più giovane, ovvero Rocio Munoz Morales con il quale fa ancora coppia fissa. E per Chiara fu davvero difficilissimo accettarlo: “Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie. Ero una mamma, una moglie. Ho sofferto tanto. Ma grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta”.