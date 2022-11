Soleil Sorge, la malattia entrata nella sua vita dopo Il GfVIP: tutta Italia piange

Soleil Sorge condivide un episodio che definisce il suo concetto di “vendetta” e, in un’intervista a Verissimo, racconta di essere innamorata. I suoi sostenitori poi sono rimasti basiti quando lei ha parlato della malattia…

La nuova vita di Soleil Sorge raccontata nello studio di Silvia Toffanin dopo la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia… Le sue confessioni che non possono passare- di certo- inosservate…

Tra le pagine del settimanale Chi, magazine diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini, nonché attualmente conduttore della settima edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge definisce il suo concetto di “vendetta” raccontando un aneddoto che la riguarda e che fa direttamente riferimento al modo trovato dalla bella e giovane influencer per replicare, senza farlo direttamente, a una donna che l’aveva insultata e che l’aveva fatta pure parecchio arrabbiare… Ma di chi si tratta?

Il suo racconto che lascia perplessi

Un episodio che lei stessa definisce – sena tanti ossimori- “la cattiveria peggiore mai fatta a una donna”. Che cosa significa? In poche parole lo ha raccontato lei…

” L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me. Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole…”. Un racconto decisamente molto forte e- se vogliamo- osè che ha lasciato perplessi i più e che l’ha ” gettata” nuovamente nella bufera mediatica dove pare che lei ci stia davvero molto bene!

Il racconto della malattia

Intervistata dalla splendida Silvia Toffanin a Verissimo , Soleil ha deciso di raccontare il suo presente che non è propriamente roseo, anzi! Al centro della sua vita, al momento, c’è la sua adorata madre e la malattia che la donna sta affrontando, che altro non è- purtroppo- che un tumore al seno. “Uno dei momenti più difficili è stato quando hanno diagnosticato a mia madre un tumore al seno”, ha reso noto la ragazza che poi ha tosto ammesso: “Pensavamo di averlo sconfitto ma adesso si ritrova ad affrontare questa battaglia. Oggi sono più grande e posso starle vicina“.

E a livello di cuore come è messa? Alla fine ha confermato il fatto che ci sarebbe lo stesso uomo conosciuto già prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, che ha scelto di restare con lei nonostante la parentesi romantica vissuta con l’ affascinante Alex Belli . Queste le sue parole a riguardo: “Oggi c’è sempre la stessa persona, si chiama Carlo. Sono felicissima e innamorata. Sono stanca di definire l’amore, credo che l’amore sia amore. In amore con lui mi diverto come una pazza”.